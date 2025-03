Rusko postupuje nejrychleji od počátku války. Ukrajina čelí rekordním útokům

Ruské jednotky na Ukrajině dosahují nejrychlejšího postupu od prvních měsíců konfliktu. Podle amerického think-tanku Institute for the Study of War (ISW) se Moskva blíží k důležité logistické obci Pokrovsk v Doněcké oblasti, což by mohlo mít zásadní dopad na ukrajinskou obranu v této oblasti, uvedl server SkyNews.