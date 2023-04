Rusko přešlo v Bachmutu k taktice spálené země, tvrdí Ukrajinci

O službu v armádě projevilo za posledních deset let zájem přes 80.000 lidí. Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato přes 16.000 mužů a žen, další 4500 jich vstoupilo do aktivní zálohy. Armáda to uvedla na svém webu www.army.cz v souvislosti s desátým výročím vzniku Agentury personalistiky, která má armádní nábor na starosti.