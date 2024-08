Ruské ministerstvo uvedlo, že je znepokojeno spekulacemi, že by stíhačky F-16 mohly být nasazeny na moldavských letištích a následně použity k útokům na ruské území.

Ruští diplomaté vyzvali Moldavsko, aby dodržovalo svůj neutrální status, který je základem moldavské státnosti, a aby se zdrželo jakýchkoli kroků, které by mohly eskalovat ukrajinskou krizi nebo svědčit o zapojení Kišiněva do konfliktu, což by mohlo negativně ovlivnit situaci v separatistickém regionu Podněstří.

Moldavsko tuto spekulaci okamžitě odmítlo. Moldavské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že ruské ministerstvo vycházelo z falešných zpráv na internetu. „Moldavská republika nepřijímá a nebude přijímat zbraně a vojenské vybavení určené pro Ukrajinu, včetně letadel,“ uvedlo ministerstvo a doporučilo Rusku, aby čerpalo informace z oficiálních zdrojů.

Diplomatická roztržka mezi Ruskem a Moldavskem se v uplynulých dvou týdnech prohloubila, když Moldavsko kvůli podezření ze špionáže vyhostilo ruského diplomata. Rusko na to reagovalo vyhoštěním moldavského diplomata z Moskvy.

Moldavsko je oficiálně neutrální zemí, ale usiluje o členství v EU, jehož kandidátský status získalo v roce 2022. Prezidentka Maia Sanduová odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a obvinila Moskvu z plánování převratu v Moldavsku.

V Moldavsku se nachází proruská separatistická republika Podněstří, kde jsou dlouhodobě umístěny ruské jednotky. V únoru zákonodárný sbor Podněstří požádal Rusko o „ochranu“.