Šéf WHO varoval před používáním neověřených léků proti koronaviru

"Historie medicíny je plná příkladů prostředků, které fungovaly na papíře a ve zkumavkách, ale ne u lidí, kterým dokonce škodily," řekl Tedros.

Šéf WHO nezmínil žádný konkrétní lék, který by mohl vzbuzovat falešné naděje, DPA ale připomenula nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že přelomové výsledky v léčbě nemoci COVID-19 by mohlo mít antimalarikum chlorochin. Lék známý pod obchodním názvem Aralen se poté snažily zakoupit tisíce Američanů.

V Arizoně dokonce po požití chlorochinu zemřel muž a jeho žena skončila ve vážném stavu v nemocnici. V reakci na Trumpova slova si ze strachu před koronavirem rozmíchali s vodou chlorochin fosfát, který předtím používali pro akvaristické účely. Tato látka se totiž používá k léčbě některých rybích onemocnění či k hubení parazitů v akváriích s mořskou vodou, poznamenala CNN.