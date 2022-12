Severně od Bagdádu zabili ozbrojenci podle Reuters osm civilistů, další zranili. Zřejmě šlo o IS

K útoku, který se stal poblíž města Chális, se zatím nikdo nepřihlásil. Podle irácké policie je za ním zřejmě teroristická organizace Islámský stát (IS). V neděli zabili členové IS devět iráckých policistů u města Kirkúk na severu země, když jejich konvoj zasáhla bomba. K tomuto útoku se IS přihlásil.

Rovněž ve středu minulý týden zemřeli tři iráčtí vojáci po bombové útoku na armádní vozidlo, uvedla televize Al-Džazíra, podle níž se k tomuto atentátu nikdo nepřihlásil. Nejméně čtyři vojáci zemřeli poblíž Kirkúku v listopadu rovněž při útoku na jejich pozice.

Radikálové z IS začali v roce 2014 zabírat rozsáhlé oblasti v Iráku a Sýrii a na dobytých územích násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. V jisté době ovládali skoro polovinu Sýrie a asi třetinu Iráku. K jejich rozmachu přispěla občanská válka v Sýrii.

V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii v březnu 2019. V obou zemích ale stále má menší buňky, které nadále páchají útoky. Podle srpnové zprávy OSN čítají tyto buňku na obou stranách irácko-syrské hranici 6000 až 10.000 radikálů, napsal server televize Al-Džazíra. Odnože IS působí i v dalších státech, atentáty provádí například v Afghánistánu či v některých afrických zemích.