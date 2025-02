Severokorejští vojáci byli staženi z bojů proti ukrajinské armádě

Podle informací zpravodajských služeb Ukrajiny a Spojených států byli severokorejští vojáci staženi z frontové linie kvůli vysokým ztrátám. „Od poloviny ledna neexistují žádné důkazy o tom, že by severokorejské jednotky nasazené v ruské Kurské oblasti bojovaly,“ uvedla NIS.

Jihokorejská zpravodajská služba uvedla, že hlavním důvodem absence severokorejských jednotek na frontě mohou být právě vysoké ztráty, ačkoliv stále provádí analýzu situace, aby zjistila přesné důvody jejich stažení.

Severní Korea podle dostupných informací vyslala do Ruska přibližně 11 000 vojáků, kteří měli pomáhat ruské armádě v její válce proti Ukrajině. Podle jihokorejské zpravodajské služby bylo 300 severokorejských vojáků zabito a dalších 2 700 zraněno.

Severní Korea se již dříve přihlásila k podpoře ruské invaze a podle dostupných informací dodala Moskvě také munici a zbraně, zejména dělostřelecké granáty a rakety, které Rusko využívá na frontě proti ukrajinským silám.

Nasazení severokorejských vojáků je jedním z nejkontroverznějších prvků ruské války na Ukrajině. Moskva nikdy oficiálně nepotvrdila přítomnost severokorejských jednotek ve svých řadách, zatímco Pchjongjang veřejně popírá, že by vyslal vojáky do zahraničí. Nicméně americké a jihokorejské zpravodajské služby dlouhodobě sledují severokorejské aktivity a jejich zapojení v Rusku.

Není jasné, zda se Severní Korea rozhodla stáhnout své jednotky úplně, nebo zda je pouze dočasně stáhla z frontové linie kvůli jejich vysokým ztrátám. Jihokorejské a západní zpravodajské služby proto nadále sledují situaci, aby zjistily, zda severokorejské jednotky budou znovu nasazeny do bojů, případně kam budou přesunuty.

Pokud by se severokorejští vojáci na bojiště vrátili, mohlo by to signalizovat, že Pchjongjang je ochoten i nadále poskytovat Rusku vojenskou pomoc. Pokud by však zůstali mimo bojové operace, mohlo by to naznačovat, že Severní Korea přehodnocuje svůj závazek vůči Moskvě nebo že si nemůže dovolit další ztráty.