Sinvár nemůže opustit Pásmo Gazy. Původně se ani šéfem Hamásu stát neměl

Sinvár nebyl vnímán jako kandidát na šéfa Hamásu. Podle serveru RFE/RL se uvažovalo spíše o bývalém šéfovi politbyra Hamásu Chalídu Mešálovi nebo významném představiteli byra s vazbami na Haníju Chalílu al-Hajjovi.

„Nikdo z nás odborníků na palestinské záležitosti – zejména tady v Izraeli – neuvažoval o Sinvárovi jako o osobě, která by nahradila Haníju. Jedním z důvodů, proč je Sinvár vůdcem, je Írán,“ míní izraelský bezpečnostní expert Yohanan Tzoreff.

Pro Sinvára bude problém jeho přítomnost v Pásmu Gazy, protože se odtud kvůli izraelské invazi nemá jak dostat. „Neočekávám, že by se on nebo Hamás sblížili s Íránem. V tuto chvíli zůstanou vztahy pravděpodobně stejné,“ podotkl ředitel programu pro Blízký východ a severní Afriku Joost Hiltermann z belgické Mezinárodní krizové skupiny.

Sinvár je členem Hamásu prakticky od jeho vzniku a izraelské soudy ho už odsoudily k několika doživotním trestům. „Je to člověk, který se v izraelských věznicích zoceloval, stejně jako mnoho dlouholetých palestinských bývalých vězňů,“ doplnil Hiltermann.

V izraelském vězení strávil přes dvě dekády poté, co mimo jiné zabil dva izraelské vojáky. Naučil se hebrejsky, což mu údajně pomohlo pochopit, jak přemýšlejí izraelští vůdci. „Sinvár je opravdu tvrdý. Je nemilosrdný. Je to do značné míry vůdce podle vzoru všech izraelských vůdců,“ přiblížil Hiltermann.

Z vězení byl propuštěn roku 2011 v rámci výměny při níž Izraelci propustili přes tisíc palestinských vězňů za jediného svého vojáka. „Sinvár je v Gaze pohřben deset pater pod zemí,“ prohlásil o něm šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Narážel tak na fakt, že Sinvár nemůže opustit Pásmo Gazy a účinně cestovat. „Jmenováním vůdce z Gazy Hamás vysílá velmi silný vzkaz Izraeli i arabským státům, že odpor Hamásu se nezhroutil. Hlavním poselstvím je, že je nikdo nemůže z oblasti vytlačit,“ dodal Tzoreff.

Sinvár podle Hiltermanna ani Gazu opustit nechce. „Kdyby Sinvar Gazu opustil, Palestinci by řekli, že je opouští, jako když kapitán opouští loď,“ upřesnil.

Palestinské militantní hnutí Hamás minulé úterý oznámilo, že jeho novým politickým vůdcem se stal Sinvár, který dosud vedl hnutí v Pásmu Gazy. Uvedl to server Times of Israel . Nahradil Ismáila Haníju, jenž byl 31. července zabit v Teheránu při útoku, který je připisován Izraeli. Informovala o tom agentura Reuters na základě prohlášení Hamásu.

Sinvár je považován za hlavního organizátora útoku Hamásu a dalších palestinských skupin na Izrael ze 7. října 2023. Tento útok si vyžádal stovky mrtvých a zraněných a vedl k izraelské vojenské operaci v Pásmu Gazy. Podle ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem při této operaci dosud zahynulo nejméně 39.653 lidí, převážně civilistů.