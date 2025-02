Smutný konec příběhu jedné rodiny. Hamás vrátí těla čtyř mrtvých rukojmích

Podle britské stanice BBC Hamás oznámil, že ve čtvrtek předá Izraeli těla čtyř rukojmích. Mezi nimi budou i ostatky členů rodiny Bibasových – matky Širí a jejích dvou dětí, devítiměsíčního Kfíra a čtyřletého Ariela. Jejich otec Yarden byl Hamásem propuštěn již na začátku února.

Hamás obvinil Izrael ze smrti většiny členů rodiny Bibasových a tvrdí, že matka Širí a její děti zahynuly při izraelském bombardování. Izrael však tuto informaci dosud nepotvrdil. Hamás své tvrzení nepodpořil žádnými důkazy. „Zesnulí rukojmí budou v Izraeli identifikováni a teprve poté bude zveřejněno jejich jméno,“ informoval anonymně izraelský představitel.

S prohlášením přišla také rodina Bibasových. „V posledních několika hodinách jsme byli ve zmatku po oznámení mluvčího Hamásu o plánovaném návratu našich Šírí, Ariela a Kfira tento čtvrtek v rámci fáze osvobozování ostatků rukojmích. Chceme jasně říci, že ačkoli jsme si těchto zpráv vědomi, dosud jsme v této věci neobdrželi žádné oficiální potvrzení. Dokud neobdržíme definitivní potvrzení, naše cesta nekončí,“ shrnula.

Mluvčí Hamásu Chalíl al-Hajja také oznámil, že v sobotu propustí šestici žijících rukojmích. Jde o dvojnásobek původně plánovaného počtu. Výměnou za to Izrael propustí všechny ženy a osoby mladší 19 let zadržené od loňského října a povolí vstup „části techniky“ na odklízení trosek do Pásma Gazy.

Dosud je v Gaze zadržováno 73 rukojmích a podle BBC se jedná o směsici izraelských vojáků a živých či mrtvých civilistů. Jsou mezi nimi také thajští a nepálští státní příslušníci. Hamás se po invazi do Izraele z října 2023 zmocnil více než 250 rukojmích. V rámci lednové dohody o příměří se zavázal je vrátit výměnou za tisíce Palestinců vězněných v Izraeli.