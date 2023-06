Šojgu se poprvé od Prigožinovy vzpoury objevil na veřejnosti

Údajně „zaznamenal velkou efektivitu ruské armády při odhalování a ničení ukrajinských zbraňových systémů a vojáků“. Server Moscow Times napsal, že instruoval velitele, aby „pokračovali v aktivním průzkumu s cílem odhalit plány nepřítele“.

Státní média ani ministerstvo neupřesnily, kdy se Šojguova návštěva konala. „Šojgu si vyslechl zprávu velitele západního vojenského okruhu generálplukovníka Jevgenije Nikiforova o současné situaci, charakteru nepřátelských akcí a plnění bojových úkolů ruskými ozbrojenými silami,“ citovala americká stanice CNN zprávu resortu.

Šojgu na celý víkend zmizel poté, co Prigožin rozpoutal ozbrojené povstání v Rostově na Donu. Vyzval své žoldáky z Wagnerovy skupiny k pochodu na Moskvu, ti se následně vrátili na základny poté, co ruský prezident Vladimir Putin dal souhlas se stažením obvinění z velezrady. Prigožin se podle ruských úřadů přesune do Běloruska po domluvě s jeho lídrem Alexandrem Lukašenkem.

Prigožinova vzpoura směřovala zejména proti ministrovi obrany a také náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovi. Šéf wagnerovců má s oběma muži dlouhodobé spory. „Wagnerovci nepodepíšou se Šojguem žádné smlouvy. Šojgu nedokáže správně řídit vojenská uskupení,“ kritizoval ho Prigožin během června.

Začátkem května adresoval oběma elitním mužům ruské armády velmi agresivní vzkaz. „Stahuji jednotky Wagnerovy skupiny z Bachmutu, při takovém nedostatku munice jsou odsouzeny k nesmyslné smrti,“ rozčiloval se šéf Wagnerovy skupiny, zatímco proti Šojguovi a Gerasimovi použil nevybíravé vulgární výrazy.

Záznam videa zveřejnil například server Meduza na svém youtubovém kanále. „Šojgu, Gerasimove, kde je k*rva ta munice?“ křičel tehdy Prigožin. Jeho osud je nyní neznámý, od soboty se nikde na veřejnosti neobjevil.