Soud v USA stanovil datum zahájení procesu se strůjci 11. září

Vojenský soudce ve Spojených státech stanovil datum zahájení soudního procesu s Chálidem Šajchem Muhammadem a třemi dalšími muži obviněnými ze zosnování teroristických útoků z 11. září 2001. Proces byl naplánován na 5. června 2028, což je o 18 měsíců později, než navrhovala obžaloba. Původně požadovala začátek již v lednu 2027.
Soudce amerického letectva, podplukovník Michael A. Schrama, ve svém rozhodnutí uvedl, že dodatečný čas je nezbytný k vyřešení předběžných sporů. Ty se týkají především nesouhlasu obou stran s tím, jaké důkazy budou moci být u soudu předloženy.
Americká armáda a několik po sobě jdoucích vlád se více než dvě desetiletí snaží přivést k odpovědnosti muže, který je považován za hlavního architekta jednoho z nejničivějších útoků v historii USA.
Stanovený termín v roce 2028 však zůstává závislý na dodržení harmonogramu a klíčových milníků, což znamená, že může dojít k dalšímu odkladu. V minulosti byl soudní proces naplánován již na rok 2021, nakonec byl ale zrušen.
Muhammad je obviněn z přípravy a řízení plánu na únosy dopravních letadel, s nimiž teroristé narazili do budov Světového obchodního centra v New Yorku a do Pentagonu ve Washingtonu. Další ze zmapovaných strojů se zřítil do pole v Pensylvánii.
Spolu s ním stane před vojenským tribunálem trojice spoluobviněných – Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali a Mustafa al-Hawsawi. Všichni čtyři patří k posledním vězňům zadržovaným na americké vojenské základně Guantánamo na Kubě.
Federální odvolací soud v loňském roce zrušil dohodu o vině a trestu, která by Muhammadovi umožnila přiznat vinu a vyhnout se tak hrozbě trestu smrti. Tato dohoda počítala s doživotním trestem odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění pro Muhammada a dva jeho spoluobviněné.
Zahrnovala také povinnost odpovídat na dosud nezodpovězené otázky rodin obětí. Po dvou letech vyjednávání však administrativa bývalého prezidenta Joea Bidena tuto dohodu odmítla.
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Zdroj: Libor Novák