Soudní dvůr v Haagu začal projednávat obvinění JAR proti Izraeli z genocidy v Gaze

Jihoafrická republika argumentuje ve svém podání projednávaném v Haagu, že "jednání Izraele je ve své podstatě genocidní, jelikož Izrael jej vykonává s nutně konkrétním úmyslem", a to zničit Palestince v Pásmu Gazy. Podnět podpořily například Turecko nebo Organizace islámské spolupráce (OIC).

Izrael odmítá obvinění z genocidy a tvrdí, že jeho operace v Gaze jsou aktem sebeobrany, při kterém dodržuje mezinárodní právo a snaží se minimalizovat civilní ztráty. Ofenzivu v Gaze zahájil Izrael v reakci na teroristický útok hnutí Hamás, které v oblasti vládne od roku 2007.

Ozbrojenci Hamásu 7. října napadli izraelské pohraničí, při čemž povraždili na 1200 lidí a unesli asi 240 osob. Stovku rukojmích propustili koncem listopadu, ale na 130 lidí stále drží.

Rozsáhlá izraelská vojenská operace v Gaze vyvolala humanitární krizi, a podle tamních úřadů zabila přes 23 000 Palestinců, včetně členů hnutí Hamásu.

"Izrael má právo na sebeobranu, a myslím, že toto je bohužel jediný způsob," uvedl aktivista Raul Berghaus z Amsterdamu podle serveru The Times of Israel (ToI). Berghaus tvrdí, že Izrael nepáchá genocidu, a pokud v tomto konfliktu někdo genocidu páchá, je to podle něj Hamás.

Příznivci Izraele před budovou soudu přinesli kromě izraelských vlajek také fotografie osob unesených Hamásem 7. října. Někteří měli na sobě nápisy "Hamás=ISIS" s odkazem na teroristickou organizaci Islámský stát. Evropská unie a USA považují Hamás také za teroristickou organizaci.

Příznivci palestinské státnosti přišli před budovu ICJ s palestinskými vlajkami a s obřím transparentem, na němž byla uvedena jména zabitých Palestinců s nápisem "Mají jména, měli své sny, nezapomeňte na oběti genocidy v Palestině".

Jihoafrická republika ve své stížnosti žádá mimo jiné Mezinárodní soudní dvůr, aby předběžným opatřením zastavil izraelské vojenské operace v Gaze. Podle Jihoafrické republiky se Izrael v Gaze dopouští genocidy, což údajně porušuje úmluvu OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948.

Statisíce lidí v Gaze trpí hlady a nemají dostatek pitné vody. Humanitární organizace nemohou distribuovat pomoc, protože tam nikde není bezpečno. Většina nemocnic nefunguje a ostatní jsou přeplněné, nemají dostatek léků ani zdravotnického materiálu.

Premiér Petr Fiala varoval v na síti X před politizací Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Uvedl, že respektuje nezávislost Mezinárodního soudního dvora, ale zároveň uznává právo Izraele bránit se po teroristických útocích Hamásu z loňského října.

"Obvinění z genocidy, 'zločinu všech zločinů', by neměla být vznesena lehkovážně," uvedl Fiala. "Nezapomínejme, že kdokoli může být terčem útoku brutálních teroristů, kteří se skrývají za lidskými štíty. V odporu vůči brutalitě teroru ve světě musíme držet spolu," dodal.