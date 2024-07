Starmer šel ke králi, pak spěchal do Downing Street. Britům slíbil změnu, která zabere čas

"Král dnes na audienci přijal Sira Keira Starmera a požádal ho o vytvoření nové administrativy. Sir Keir přijal nabídku Jeho Veličenstva a byl jmenován premiérem," uvedl Buckinghamský palác na sociální síti X, kde také zveřejnil fotografii ze setkání. Nový předseda vlády po opuštění paláce vyrazil do sídla úřadu v Downing Street.

Před ikonickými dveřmi s číslem 10 pak pronesl první projev ve funkci. "Naše země si rozhodně zvolila změnu a návrat politiky jako služby veřejnosti. A na úvod je dobré si říct, že veřejná služba je velká výsada," konstatoval s tím, že jeho vláda bude ke každému přistupovat s respektem.

"Pokud jste volili labouristy, ale především pokud jste je nevolili, tak vám přímo říkám, že moje vláda vám bude sloužit. Změnili jsme Labouristickou stranu, aby sloužila - a tak budeme vládnout," prohlásil nový premiér a doplnil, že stát bude mít přednost před stranou. Velká Británie podle něj potřebuje restart. Zdůraznil však, že na změnu potřebuje čas.

Starmer také v úvodu řeči poděkoval svému předchůdci Sunakovi, přičemž ocenil to, že šlo o prvního britského premiéra s asijskými kořeny. Lidé by to podle něj neměli podceňovat.

Labouristé se vrací ke kormidlu po čtrnácti letech, kdy Velké Británii vládli konzervativci. Sunak dnes kromě rezignace na post premiéra oznámil, že skončí také v čele strany.

Během volební noci ze čtvrtka na pátek bylo brzy jasné, že Labouristická strana dosáhne na pohodlnou parlamentní většinu. V brzkých pátečních odpoledních hodinách už byl znám vítěz ve všech obvodech s výjimkou dvou, přičemž labouristé obsadili 412 křesel. Zatímco konzervativci ztráceli pozice, posílili také liberální demokraté.

Zajímavostí je, že konzervativci přišli o čtyři křesla v obvodech někdejších premiérů Davida Camerona, Theresy Mayové, Borise Johnsona a Liz Trussové, která navíc kandidovala. K obhajobě mandátu jí chybělo asi šest stovek hlasů. Místo si udržel alespoň končící premiér Sunak.

Podle odhadů BBC bude volební účast kolem 60 procent druhá nejnižší od roku 1885. Méně lidí přišlo k urnám jen v roce 2001, tehdy to bylo 59 procent. V celostátním měřítku získají labouristé 35 procent hlasů, konzervativci 24 procent a liberální demokraté 12 procent, vyplývá z předpovědi veřejnoprávní stanice.