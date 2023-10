Teroristé jako Hamás a tyrani jako Putin chtějí zničit demokracii, prohlásil ve vzácném projevu Biden

Při útocích izraelské armády na Pásmo Gazy přišla ve středu večer o život první žena zvolená do politického vedení palestinského radikálního hnutí Hamás. Džamila Šantíová byla obětí náletu na město Džabalíja, oznámilo hnutí Hamás, které ji ve svém prohlášení označilo za mučednici. Uvedl to server Times of Israel.