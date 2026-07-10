Tragédie ve Španělsku. Požár nepřežilo 12 lidí, někteří nestihli utéct z aut

Vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů způsobuje nebezpečné lesní požáry napříč jižní Evropou. Nejméně dvanáct lidí přišlo o život při požáru v provincii Almería na jihovýchodě Španělska. Dalších šest lidí utrpělo zranění, informovala BBC.
Regionální vláda označila informaci o tolika obětech za tragédii. Několik mrtvých bylo nalezeno v automobilech, které pohltily plameny. Podle svědků vznikl požár po pádu elektrického vedení a následně se rychle rozšířil do nedaleké zalesněné oblasti. Úřady zatím oficiálně nepotvrdily příčinu požáru.
Španělsko není jedinou zemí, kterou ohnivý živel trápí během současné vlny veder v jižní a západní Evropě. Stovky hasičů svádí boj s požáry také v sousedních zemích, konkrétně ve Francii a Portugalsku. Tisíce lidí musely být evakuovány.
Španělský premiér Pedro Sanchez v květnu avizoval, že země je letos připravena dosud nejúčinněji reagovat na lesní požáry. Do oblasti Los Gallardos, kde zuří smrtící požár, se již chystá speciální vojenská pohotovostní jednotka.
Varování před požáry je momentálně platné i v Česku. Od úterý je vzhledem k pokračujícímu suchému teplému a větrnému počasí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů na jižní Moravě. Výstraha je platná do odvolání.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
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Zdroj: Jan Hrabě