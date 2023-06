Tragická nehoda při cestě na dovolenou do Chorvatska: Mladí rodiče a jedno z dětí jsou mrtví. Druhé bojuje o život

Během cesty do Chorvatska, kde plánovali strávit dovolenou, se čtyřčlenná rodina z Polska dostala do tragické situace. Rodiče ve věku 31 a 29 let společně s jejich dvěma chlapečky ve věku 4 a 2 let se vydali na cestu. Nehoda se stala v pondělí těsně po osmé hodině ranní na rychlostní silnici M86 směrem na Szombathely na západě Maďarska u obce Repcelak.. Zde došlo k tragické srážce s kamionem, jak informovala místní policie. V této nehodě přežil pouze dvouletý chlapeček, zatímco rodiče a starší bratr zahynuli.

Policie stále provádí vyšetřování, aby zjistila přesné okolnosti tragické nehody. Podle informací z webu 112press.hu však existují indície, že kamion, který byl zapojen do nehody měl krátce před srážkou technickou poruchu, pravděpodobně se jednalo o prasklou pneumatiku. Což vedlo k nutnosti zastavení vozidla. Řidič osobního auta patrně bohužel neměl dostatek času na adekvátní reakci, aby se vyhnul srážce. Policejní vyšetřování má za cíl získat další podrobnosti k této události.

Podle informací poskytnutých policií, "muž, žena a jedno dítě utrpěli vážná zranění, kterým na místě podlehli." Jediným přeživším je nejmladší člen rodiny, který utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice.