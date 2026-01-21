Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou

Americký prezident Donald Trump vyvolal další vlnu kontroverze návrhem, že jeho nově založená „Rada míru“ by v budoucnu mohla nahradit Organizaci spojených národů. Původně měl tento orgán sloužit pouze k dohledu nad rekonstrukcí Pásma Gazy, ale podle návrhu stanov, který získala CNN, jsou ambice rady mnohem širší. Trump kritizoval OSN s tím, že organizace nikdy nenaplnila svůj potenciál a nebyla schopna vyřešit konflikty, které on sám urovnal bez její pomoci.
Bílý dům již představil zakládající výkonný výbor, ve kterém figurují Trumpův zeť Jared Kushner, ministr zahraničí Marco Rubio nebo bývalý britský premiér Tony Blair. Samotný Trump má v radě působit jako doživotní a neodvolatelný předseda. Z této funkce by ho mohl sesadit pouze jednomyslný hlas výkonného výboru v případě úplné neschopnosti vykonávat úřad, což znamená, že jeho vliv v této mezinárodní struktuře může přesáhnout i jeho prezidentský mandát.
Diplomaty po celém světě znepokojuje zejména skutečnost, že trvalé členství v této nové organizaci je de facto na prodej. Státy, které chtějí v radě působit déle než tři roky, musí do společného fondu přispět částkou jedné miliardy dolarů. Podle amerických představitelů mají tyto prostředky směřovat na obnovu Gazy, kritici však tento model přirovnávají k exkluzivnímu členství v Trumpově soukromém klubu Mar-a-Lago, které postrádá jakoukoli demokratickou legitimitu.
Další kontroverzi vzbuzuje seznam pozvaných zemí, na kterém figuruje Rusko, Čína nebo Bělorusko. Zapojení státu, který aktivně vede válku, do orgánu s mírem v názvu označila britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová za nepřijatelné. Experti varují, že Vladimir Putin by mohl členství v radě využít k dalšímu podkopávání autority OSN a prohlubování rozporů uvnitř západních aliancí.
Tradiční evropští spojenci se k projektu staví velmi zdrženlivě. Francie a Norsko již účast odmítly s poukazem na nejasný vztah rady k zavedeným mezinárodním strukturám a mezinárodnímu právu. Paříž zdůraznila, že zatímco rezoluce Rady bezpečnosti OSN se jasně soustředily na Blízký východ, Trumpova charta dává radě mandát zasahovat do jakéhokoli konfliktu na světě, což vyvolává otázky o její skutečné agendě.
Navzdory těmto výhradám se Trumpovi daří získávat spojence jinde. Účast již potvrdily Spojené arabské emiráty či Bahrajn a ve středu se k nim přidal i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten pozvání přijal i přes dřívější neshody ohledně složení výboru, v němž zasednou i zástupci Turecka a Kataru. Očekává se, že slavnostní ceremoniál k založení rady proběhne v Davosu ve čtvrtek za účasti přibližně 35 zemí.
Zástupci OSN a zkušení vyjednavači však vyjadřují silnou skepsi ohledně schopnosti Rady míru skutečně konkurovat organizaci s osmdesátiletou historií. Poukazují na to, že OSN disponuje unikátní legitimitou, Radou bezpečnosti a rozsáhlou sítí humanitárních a mírových misí. Nahradit takto komplexní systém soukromou iniciativou, kde si lze vliv koupit penězi, považují za nereálné a nebezpečné pro globální stabilitu.
Související
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
před 1 hodinou
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
před 1 hodinou
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
před 2 hodinami
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
před 3 hodinami
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
před 3 hodinami
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
před 3 hodinami
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
před 4 hodinami
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
před 4 hodinami
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
před 5 hodinami
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
před 6 hodinami
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
před 7 hodinami
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
před 8 hodinami
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
před 8 hodinami
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
před 9 hodinami
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
před 11 hodinami
Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí
včera
Policie odhalila detaily případu, který se má týkat zápasníka Vémoly
včera
Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech
včera
Polární záře podruhé. Šance je i dnes, upozornili meteorologové
včera
Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou životní výkony a jen necelý měsíc před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzu. Na mistrovství Evropy v Polsku totiž nejprve v sobotu získala na trati dlouhé 1500 metrů stříbrnou medaili, aby pak tento svůj výkon v neděli přebila zlatou medailí na trati dlouhé 1000 metrů.
Zdroj: David Holub