Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou

Libor Novák

21. ledna 2026 16:54

Donald Trump v OSN
Donald Trump v OSN Foto: UN

Americký prezident Donald Trump vyvolal další vlnu kontroverze návrhem, že jeho nově založená „Rada míru“ by v budoucnu mohla nahradit Organizaci spojených národů. Původně měl tento orgán sloužit pouze k dohledu nad rekonstrukcí Pásma Gazy, ale podle návrhu stanov, který získala CNN, jsou ambice rady mnohem širší. Trump kritizoval OSN s tím, že organizace nikdy nenaplnila svůj potenciál a nebyla schopna vyřešit konflikty, které on sám urovnal bez její pomoci.

Bílý dům již představil zakládající výkonný výbor, ve kterém figurují Trumpův zeť Jared Kushner, ministr zahraničí Marco Rubio nebo bývalý britský premiér Tony Blair. Samotný Trump má v radě působit jako doživotní a neodvolatelný předseda. Z této funkce by ho mohl sesadit pouze jednomyslný hlas výkonného výboru v případě úplné neschopnosti vykonávat úřad, což znamená, že jeho vliv v této mezinárodní struktuře může přesáhnout i jeho prezidentský mandát.

Diplomaty po celém světě znepokojuje zejména skutečnost, že trvalé členství v této nové organizaci je de facto na prodej. Státy, které chtějí v radě působit déle než tři roky, musí do společného fondu přispět částkou jedné miliardy dolarů. Podle amerických představitelů mají tyto prostředky směřovat na obnovu Gazy, kritici však tento model přirovnávají k exkluzivnímu členství v Trumpově soukromém klubu Mar-a-Lago, které postrádá jakoukoli demokratickou legitimitu.

Další kontroverzi vzbuzuje seznam pozvaných zemí, na kterém figuruje Rusko, Čína nebo Bělorusko. Zapojení státu, který aktivně vede válku, do orgánu s mírem v názvu označila britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová za nepřijatelné. Experti varují, že Vladimir Putin by mohl členství v radě využít k dalšímu podkopávání autority OSN a prohlubování rozporů uvnitř západních aliancí.

Tradiční evropští spojenci se k projektu staví velmi zdrženlivě. Francie a Norsko již účast odmítly s poukazem na nejasný vztah rady k zavedeným mezinárodním strukturám a mezinárodnímu právu. Paříž zdůraznila, že zatímco rezoluce Rady bezpečnosti OSN se jasně soustředily na Blízký východ, Trumpova charta dává radě mandát zasahovat do jakéhokoli konfliktu na světě, což vyvolává otázky o její skutečné agendě.

Navzdory těmto výhradám se Trumpovi daří získávat spojence jinde. Účast již potvrdily Spojené arabské emiráty či Bahrajn a ve středu se k nim přidal i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten pozvání přijal i přes dřívější neshody ohledně složení výboru, v němž zasednou i zástupci Turecka a Kataru. Očekává se, že slavnostní ceremoniál k založení rady proběhne v Davosu ve čtvrtek za účasti přibližně 35 zemí.

Zástupci OSN a zkušení vyjednavači však vyjadřují silnou skepsi ohledně schopnosti Rady míru skutečně konkurovat organizaci s osmdesátiletou historií. Poukazují na to, že OSN disponuje unikátní legitimitou, Radou bezpečnosti a rozsáhlou sítí humanitárních a mírových misí. Nahradit takto komplexní systém soukromou iniciativou, kde si lze vliv koupit penězi, považují za nereálné a nebezpečné pro globální stabilitu. 

před 4 hodinami

Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?

Donald Trump

Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů

Vystoupení Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2026 se do historie zapíše jako jeden z nejkontroverznějších projevů moderní diplomacie. Kromě radikálních požadavků však jeho řeč obsahovala řadu faktických chyb a zavádějících tvrzení, která okamžitě začali rozebírat analytici i historici. Nejsledovanějším přešlapem se stalo opakované zaměňování Grónska s Islandem.
Donald Trump

Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se

Americký prezident Donald Trump se ve svém dnešním vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ostře vymezil proti americké angažovanosti v konfliktu na Ukrajině. Během svého projevu, který byl jinak protkán tématy ekonomické síly a snahy o získání Grónska, věnoval Ukrajině jen několik chladných vět. Podle jeho slov se tato válka Spojených států v zásadě netýká.

Donald Trump

