Trump posílá k Íránu další letadlovou loď. Finanční síla USA vede zemi k velkému vítězství nad Íránem, tvrdí

Spojené státy americké vysílají na Blízký východ letadlovou loď USS Theodore Roosevelt s posádkou čítající přibližně pět tisíc námořníků. Podle oficiálních představitelů amerického námořnictva se očekává, že mise potrvá nejméně sedm až osm měsíců. Tento krok přichází v době, kdy americká flotila čelí výraznému tlaku a přetížení v důsledku trvajícího konfliktu v regionu a dalších globálních závazků.
Nasazení lodi USS Theodore Roosevelt navazuje na náročnou misi letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která v oblasti strávila bez přestávky více než 250 dní. Takto dlouhé nasazení bez možnosti zakotvení v přístavu vyvolalo vážné obavy o psychický stav posádky i o plynulost zásobování. Loď USS Abraham Lincoln v minulých dnech vystřídala letadlová loď USS George Washington, kterou by v budoucnu mělo nahradit právě plavidlo USS Theodore Roosevelt. V regionu navíc operuje i letadlová loď USS George H.W. Bush.
Vedení amerického námořnictva přiznává, že bojové operace a napjatá bezpečnostní situace znesnadňují dodržování standardních sedmiměsíčních rotačních plánů. Americký prezident Donald Trump v souvislosti s vývojem situace prohlásil, že finanční síla Spojených států vede zemi k velkému vítězství nad Íránem. Trump zároveň zpochybnil zprávy o možné smrti íránského nejvyššího vůdce.
Na ekonomickém poli zaznamenaly světové trhy třetí den v řadě pokles cen ropy. Ceny severomořské ropy Brent i americké WTI oslabily v reakci na jednání mezi Íránem a Ománem o možném vytvoření dočasné bezpečné trasování pro námořní dopravu skrze Hormuzský průliv.
Íránské úřady v souvislosti s dohodami uvedly, že dosáhly shody o rozdělení vod i příjmů z dopravy v průlivu. Teherán však zároveň obvinil Spojené státy z toho, že celý proces záměrně blokují a plynulé zavedení dočasné trasy zdržují.
V oblasti diplomacie se očekává návštěva katarského premiéra v Teheránu. Zástupce Kataru má s íránskými představiteli jednati o možnostech deeskalace napětí a o dalším postupu v otázce plavby v Hormuzském průlivu.
Na vnitrostátní scéně Írán pokračuje v posilování svých vojenských kapacit. Představitelé tamní armády uvedli, že země intenzivně vyrábí nové obranné systémy, které spoléhají výhradně na domácí technologie a znalosti, čímž reagují na ztráty techniky z předchozích fází konfliktu.
Zároveň íránský parlament učinil první krok ke schválení zákona, který má kriminalizovat jakoukoliv komunikaci se zahraničními médii. Návrh však vyvolává vlnu nevole a čelí odporu i ze strany některých místních politiků.
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