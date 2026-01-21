Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra

Americký prezident Donald Trump vyvolal na Světovém ekonomickém fóru v Davosu značné pozdvižení svými protichůdnými výroky o schůzce s ukrajinským protějškem. Původně totiž tvrdil, že Volodymyr Zelenskyj se nachází přímo v sále a setkají se ještě dnes. Realita je však jiná; Zelenskyj zůstal v Kyjevě, aby řešil katastrofální stav ukrajinské energetiky po ruských náletech, kvůli kterým miliony lidí mrznou v temnotě.
Bílý dům musel později prezidentova slova korigovat a upřesnil, že ke schůzce by mělo dojít až během zítřka. Místo konání tohoto setkání zůstává nejasné, stejně jako to, zda za ním Zelenskyj vůbec vycestuje. Ukrajinská strana totiž zrušila účast v Davosu na poslední chvíli právě kvůli kolapsu infrastruktury, který vyžaduje prezidentovu přítomnost v zemi.
Trump přesto v Davosu dál agresivně prosazoval svou vizi okamžitého míru a nebral si servítky. Prohlásil, že pokud Zelenskyj a Putin nevyužijí aktuální šanci na dohodu, jsou „hloupí“. Podle něj už tento konflikt nestojí za další krveprolití a obě strany mají vše připraveno k podpisu. Pokračování bojů považuje za nesmyslné mrhání životy i penězi.
Americký prezident navíc otevřeně propojil ukrajinskou kartu se svými arktickými ambicemi. Naznačil, že spojenci z NATO by měli být vstřícnější k jeho snaze získat Grónsko, protože jsou to právě USA, kdo nese hlavní tíhu pomoci Ukrajině. Evropu opět obvinil z nečinnosti a připomněl, že Ameriku od války bezpečně odděluje oceán.
Zatímco Trump hýří optimismem, do Ruska zítra míří jeho emisaři Steve Witkoff a Jared Kushner. Mají tam vést separátní jednání o ukončení války, což jen podtrhuje Trumpovu snahu vyřešit konflikt vlastní cestou. Pro ukrajinskou delegaci je však situace o to složitější, že americký prezident očividně podmiňuje svou další podporu politickými ústupky v jiných částech světa.
Kyjev dává absencí v Davosu najevo, že se nenechá do dohod vmanipulovat pod tlakem, zatímco bojuje o každou kilowatthodinu pro své občany. Trumpovo volání po míru tak v sále naráželo na mrazivou realitu ukrajinské zimy a diplomatickou nejistotu ohledně toho, za jakých podmínek je Washington ochoten dál garantovat evropskou bezpečnost.
Bizarnost celé situace dotváří fakt, že se Trump snaží o historický průlom v době, kdy jsou transatlantické vztahy napjaté kvůli jeho hrozbám cly a územním požadavkům vůči Dánsku. Davos se tak stal svědkem diplomatického chaosu, kde se mísí nereálné termíny schůzek s tvrdým politickým nátlakem.
Pozoruhodný pohled na noční oblohu se lidem v Česku naskytl už v noci na úterý. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je však šance na polární záři po víkendové sluneční erupci i dnes.
Zdroj: Jan Hrabě