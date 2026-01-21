Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili

Americký prezident Donald Trump dnes vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Přestože jeho přílet provázely komplikace – prezidentský speciál Air Force One se musel krátce po startu vrátit kvůli „menší závadě na elektroinstalaci“ – Trump dorazil do švýcarského letoviska včas. Na pódium vstoupil za potlesku zaplněného sálu a svůj projev zahájil slovy, že přichází s „fenomenálními zprávami“ z Ameriky.
„Ekonomika vzkvétá,“ prohlásil Trump hned v úvodu a dodal, že Spojené státy procházejí nejdramatičtějším obratem v historii. Podle jeho slov se mu podařilo porazit inflaci a uzavřít „nebezpečnou hranici“, což vyvolalo nadšení u jeho příznivců i v sále přítomných byznysmenů. Prezident se neváhal obrátit i na své odpůrce, když pozdravil „přátele i těch několik nepřátel“, kteří v sále sedí.
V ostrém kontrastu k americkému „zázraku“ pak Trump vykreslil situaci v Evropě. Prohlásil, že Evropa se neubírá správným směrem a že ji mnozí jeho přátelé, kteří se z ní vracejí, „vůbec nepoznávají“. Podle prezidenta je tento kontinent ničen nekontrolovanou masovou migrací a rekordními rozpočtovými deficity, přičemž evropští lídři podle něj nedělají nic, aby tento úpadek zastavili.
Trump se věnoval také energetice a ostře zkritizoval evropskou zelenou politiku, kterou nazval „Green New Scam“ (Zelený nový podvod). Tvrdil, že tato politika vede ke katastrofálně vysokým cenám elektřiny, například v Německu o 64 %. Británii zase vyčetl, že nevyužívá své obrovské zásoby ropy v Severním moři, které by podle něj stačily na 500 let, a místo toho sází na větrníky, které označil za nefunkční.
Velkou pozornost věnoval prezident situaci ve Venezuele. Pochlubil se nedávným zadržením Nicoláse Madura a prohlásil, že pod americkým vedením začne Venezuela konečně vydělávat. Zmínil také zabavení 50 milionů barelů venezuelské ropy, které byly převezeny do USA. „Venezuela vydělá v příštích šesti měsících víc peněz než za posledních 20 let,“ slíbil Trump s tím, že jeho přístup k Venezuele je modelem pro řešení dalších konfliktů.
V otázce mezinárodního obchodu Trump vyzdvihl své úspěchy při snižování deficitu USA. Tvrdil, že se mu podařilo snížit měsíční obchodní deficit o 77 %, aniž by vyvolal inflaci. Zdůraznil, že jeho obchodní dohody, které pokrývají 40 % amerického obchodu, pomáhají k rozkvětu akciových trhů nejen v USA, ale i u partnerů v Japonsku či Jižní Koreji. „Když jde Amerika nahoru, jdete s námi,“ vzkázal přítomným lídrům.
Navzdory prezidentovu optimismu však průzkumy veřejného mínění v USA ukazují jiný obraz. Podle aktuálního průzkumu CBS věří 74 % Američanů, že se Trumpova administrativa dostatečně nesoustředí na snižování cen. Navíc 44 % respondentů uvedlo, že se jejich finanční situace pod jeho vedením zhoršila. Šéfka Trumpova štábu Susie Wilesová přesto potvrdila, že prezident hodlá v kampani zaměřené na ekonomiku pokračovat a příští týden navštíví Iowu.
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
Prezidentská kancelář v Elysejském paláci potvrdila pravost zprávy, kterou Donald Trump zveřejnil na svých sociálních sítích. Emmanuel Macron v ní americkému prezidentovi navrhuje setkání v Paříži, kde by společně probrali napjatou globální situaci. Francouzský lídr volí smířlivý tón, když Trumpa oslovuje jako přítele, což má být zjevný pokus o uklidnění vzájemných vztahů, analyzuje web Politico.
Zdroj: Libor Novák