Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího

Americký prezident Donald Trump v nejnovějším rozhovoru pro server Politico otevřeně vyzval ke svržení íránského režimu a ukončení sedmatřicetileté vlády ajatolláha Alího Chameneího. Podle Trumpa nastal čas, aby si Írán hledal nové vedení, které zemi vyvede z izolace a bídy. Prezidentova slova přicházejí v době, kdy v Íránu po vlně brutálního potlačování protestů začíná opadat největší napětí.
Během posledních tří týdnů přišly v Íránu o život tisíce demonstrantů, což vyvolalo ostrou reakci Bílého domu. Trump v průběhu nepokojů opakovaně hrozil vojenským zásahem a povzbuzoval Íránce, aby obsadili státní instituce s příslibem, že pomoc je na cestě. Situace se však náhle změnila, když prezident v polovině týdne oznámil, že byl informován o zastavení poprav.
Rozbuškou pro nejnovější slovní přestřelku se stala série příspěvků na síti X, ve kterých Chameneí obvinil Trumpa z přímé odpovědnosti za násilí a škody v zemi. Íránský vůdce označil Trumpova slova za pomluvy a prohlásil, že prezident pouze zneužívá násilné skupiny k očerňování íránského národa. Trump na tato obvinění reagoval velmi nevybíravě a označil Chameneího za člověka, který je vinen totální destrukcí své vlastní země.
Podle Trumpa se teheránští vládci spoléhají výhradně na represe a násilí v míře, která nemá obdoby. V rozhovoru zdůraznil, že skutečné vedení státu je založeno na respektu, nikoli na strachu a smrti. Írán pod současným vedením označil za nejhorší místo k životu na světě a vyzval tamní představitele, aby se namísto zabíjení tisíců lidí raději soustředili na řádnou správu země.
Tato ostrá rétorika mezi Washingtonem a Teheránem přicházejí jen krátce poté, co Chameneí ve veřejném projevu prohlásil, že íránský národ nad Amerikou zvítězil. Trump naopak tvrdí, že Chameneí je „nemocný muž“, který by měl okamžitě přestat s násilím vůči vlastním občanům. Napětí v regionu tak dosahuje kritických hodnot a diplomatické řešení se zdá být v nedohlednu.
Zatímco Trump oslavuje údajné zastavení poprav jako vítězství své nátlakové politiky, íránští představitelé na jeho poslední výzvy k výměně vedení reagovali obviňováním Washingtonu z podněcování nepokojů. Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání v oficiálním dopise uvedl, že Spojené státy nesou vinu za přeměnu pokojných protestů v násilné činy a vandalismus.
Chameneí nešetřil ostrou kritikou na adresu Trumpa, kterého kvůli jeho podpoře demonstrantů označil za zločince. Podle nejvyššího vůdce musí íránský národ rázně zlomit odpor všech, které označil za podvratné živly. Zároveň vyzval k přísným trestům pro účastníky protestů, které režim vnímá jako hrozbu pro stabilitu státu.
Teherán se snaží podpořit svou verzi událostí zveřejněním záběrů, které mají dokazovat přítomnost ozbrojených sabotérů mezi běžnými demonstranty. Podle úřadů jde o jasný důkaz, že nepokoje byly organizovány ze zahraničí. Do rétoriky se zapojili i další vlivní klerici, kteří požadují popravy pro ty, které označují za „ozbrojené pokrytce“ a vojáky sloužící zájmům Izraele a USA.
Zatímco íránské špičky volají po represích, Donald Trump ve svých vyjádřeních naznačoval zmírnění napětí. Americký prezident uvedl, že Írán údajně souhlasil se zastavením poprav stovek zadržených, což prezentoval jako výsledek svého tlaku. Tyto informace se však rozcházejí se zprávami lidskoprávních organizací, které naopak varují před pokračující brutalitou a mučením vězňů v íránských celách.
Podle agentury Human Rights Activists přesáhl počet obětí během dvou a půl týdne trvajících nepokojů hranici tří tisíc. Další tisíce případů úmrtí jsou v současné době prověřovány. Od začátku protestů, které vyvolal prudký propad hodnoty íránského ríálu, bylo zatčeno více než 22 tisíc lidí. Jde o nejkrvavější střety s režimem od revoluce v roce 1979.
V Prachaticích dnes probíhá klíčové zasedání celostátního fóra Pirátů, které má rozhodnout o směřování strany pro nadcházející období. Hlavní pozornost se upírá k volbě předsedy, kde svou pozici obhajuje současný lídr a poslanec Zdeněk Hřib.
Zdroj: Libor Novák