Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího

Libor Novák

18. ledna 2026 10:44

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v nejnovějším rozhovoru pro server Politico otevřeně vyzval ke svržení íránského režimu a ukončení sedmatřicetileté vlády ajatolláha Alího Chameneího. Podle Trumpa nastal čas, aby si Írán hledal nové vedení, které zemi vyvede z izolace a bídy. Prezidentova slova přicházejí v době, kdy v Íránu po vlně brutálního potlačování protestů začíná opadat největší napětí.

Během posledních tří týdnů přišly v Íránu o život tisíce demonstrantů, což vyvolalo ostrou reakci Bílého domu. Trump v průběhu nepokojů opakovaně hrozil vojenským zásahem a povzbuzoval Íránce, aby obsadili státní instituce s příslibem, že pomoc je na cestě. Situace se však náhle změnila, když prezident v polovině týdne oznámil, že byl informován o zastavení poprav.

Rozbuškou pro nejnovější slovní přestřelku se stala série příspěvků na síti X, ve kterých Chameneí obvinil Trumpa z přímé odpovědnosti za násilí a škody v zemi. Íránský vůdce označil Trumpova slova za pomluvy a prohlásil, že prezident pouze zneužívá násilné skupiny k očerňování íránského národa. Trump na tato obvinění reagoval velmi nevybíravě a označil Chameneího za člověka, který je vinen totální destrukcí své vlastní země.

Podle Trumpa se teheránští vládci spoléhají výhradně na represe a násilí v míře, která nemá obdoby. V rozhovoru zdůraznil, že skutečné vedení státu je založeno na respektu, nikoli na strachu a smrti. Írán pod současným vedením označil za nejhorší místo k životu na světě a vyzval tamní představitele, aby se namísto zabíjení tisíců lidí raději soustředili na řádnou správu země.

Tato ostrá rétorika mezi Washingtonem a Teheránem přicházejí jen krátce poté, co Chameneí ve veřejném projevu prohlásil, že íránský národ nad Amerikou zvítězil. Trump naopak tvrdí, že Chameneí je „nemocný muž“, který by měl okamžitě přestat s násilím vůči vlastním občanům. Napětí v regionu tak dosahuje kritických hodnot a diplomatické řešení se zdá být v nedohlednu.

Zatímco Trump oslavuje údajné zastavení poprav jako vítězství své nátlakové politiky, íránští představitelé na jeho poslední výzvy k výměně vedení reagovali obviňováním Washingtonu z podněcování nepokojů. Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání v oficiálním dopise uvedl, že Spojené státy nesou vinu za přeměnu pokojných protestů v násilné činy a vandalismus.

Chameneí nešetřil ostrou kritikou na adresu Trumpa, kterého kvůli jeho podpoře demonstrantů označil za zločince. Podle nejvyššího vůdce musí íránský národ rázně zlomit odpor všech, které označil za podvratné živly. Zároveň vyzval k přísným trestům pro účastníky protestů, které režim vnímá jako hrozbu pro stabilitu státu.

Teherán se snaží podpořit svou verzi událostí zveřejněním záběrů, které mají dokazovat přítomnost ozbrojených sabotérů mezi běžnými demonstranty. Podle úřadů jde o jasný důkaz, že nepokoje byly organizovány ze zahraničí. Do rétoriky se zapojili i další vlivní klerici, kteří požadují popravy pro ty, které označují za „ozbrojené pokrytce“ a vojáky sloužící zájmům Izraele a USA.

Zatímco íránské špičky volají po represích, Donald Trump ve svých vyjádřeních naznačoval zmírnění napětí. Americký prezident uvedl, že Írán údajně souhlasil se zastavením poprav stovek zadržených, což prezentoval jako výsledek svého tlaku. Tyto informace se však rozcházejí se zprávami lidskoprávních organizací, které naopak varují před pokračující brutalitou a mučením vězňů v íránských celách.

Podle agentury Human Rights Activists přesáhl počet obětí během dvou a půl týdne trvajících nepokojů hranici tří tisíc. Další tisíce případů úmrtí jsou v současné době prověřovány. Od začátku protestů, které vyvolal prudký propad hodnoty íránského ríálu, bylo zatčeno více než 22 tisíc lidí. Jde o nejkrvavější střety s režimem od revoluce v roce 1979.

včera

Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros

Související

Prezident Trump

Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros

Americký prezident Donald Trump investoval nejméně milion dolarů do nákupu dluhopisů společností Netflix a Warner Bros Discovery (WBD). Vyplývá to z finanční zprávy, kterou Bílý dům zveřejnil tento pátek. Na celé transakci je nejvíce kontroverzní její načasování; k nákupům totiž došlo jen několik dní poté, co Trump veřejně prohlásil, že hodlá osobně zasahovat do schvalovacího procesu plánovaného spojení těchto dvou mediálních gigantů.

Více souvisejících

Donald Trump Alí Chameneí (íránský ajatolláh) Írán

Aktuálně se děje

před 43 minutami

ČEZ

Vláda zahájí zestátnění ČEZ. Proces má trvat dva roky, tvrdí Havlíček

Vláda potvrzuje svůj záměr získat plnou kontrolu nad energetickou společností ČEZ. První vicepremiér Karel Havlíček v České televizi uvedl, že stát stále počítá s výkupem akcií od menšinových vlastníků. Celý tento náročný proces by měl podle jeho odhadů trvat přibližně osmnáct měsíců až dva roky.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího

Americký prezident Donald Trump v nejnovějším rozhovoru pro server Politico otevřeně vyzval ke svržení íránského režimu a ukončení sedmatřicetileté vlády ajatolláha Alího Chameneího. Podle Trumpa nastal čas, aby si Írán hledal nové vedení, které zemi vyvede z izolace a bídy. Prezidentova slova přicházejí v době, kdy v Íránu po vlně brutálního potlačování protestů začíná opadat největší napětí.

před 3 hodinami

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí označil Trumpa za zločince. Přiznal, že při protestech umírají tisíce lidí

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí poprvé oficiálně přiznal, že nedávné masové nepokoje v zemi si vyžádaly tisíce lidských životů. Během svého  projevu uvedl, že mnozí lidé zemřeli „nehumánním a barbarským způsobem“. Zodpovědnost za vysoký počet obětí však odmítl připsat domácím bezpečnostním složkám a místo toho obvinil Spojené státy.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli

Rakouské Alpy se potýkají s tragickou bilancí, kterou si vyžádaly tři ničivé laviny během jediného dne. Celkem osm lidí přišlo o život poté, co se v různých částech země uvolnily masy sněhu. Horská služba i policie potvrzují, že podmínky v horách jsou v současné době extrémně nebezpečné.

před 5 hodinami

včera

Prezident Trump

Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros

Americký prezident Donald Trump investoval nejméně milion dolarů do nákupu dluhopisů společností Netflix a Warner Bros Discovery (WBD). Vyplývá to z finanční zprávy, kterou Bílý dům zveřejnil tento pátek. Na celé transakci je nejvíce kontroverzní její načasování; k nákupům totiž došlo jen několik dní poté, co Trump veřejně prohlásil, že hodlá osobně zasahovat do schvalovacího procesu plánovaného spojení těchto dvou mediálních gigantů.

včera

Jana Černochová

Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz

Exministryně obrany Jana Černochová neskrývá spokojenost s výsledky pražského kongresu ODS, který do čela strany vynesl Martina Kupku. Podle ní je nové složení vedení správným krokem, ale pro EuroZprávy.cz zároveň upozorňuje, že samotná změna ve špičkách strany k úspěchu stačit nebude. Černochová zdůraznila, že odpovědnost za restart občanských demokratů nesou všichni členové, kteří nyní musí společně pracovat na zásadní proměně politického stylu.

včera

včera

Martin Kupka

Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá

Jedním z nejzásadnějších prohlášení nového předsedy ODS byl postoj k budoucí spolupráci s koaličními partnery. Nový šéf strany Martin Kupka jasně deklaroval, že v rozvíjení projektu SPOLU již nehodlá pokračovat a chce se soustředit na samostatnou cestu občanských demokratů. 

Aktualizováno včera

Martin Červíček Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík

Jednání o novém vedení ODS na pražském kongresu přineslo zvrat, o kterém se na sjezdu v zákulisí podle informací serveru EuroZprávy.cz spekulovalo celý den. O post statutárního místopředsedy se měla původně utkat dvojice silných kandidátů – senátor Martin Červíček a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Červíček se však na závěr svého nominačního projevu rozhodl z boje odstoupit a vyzval delegáty, aby podpořili jeho soupeře Portlíka.

včera

Petr Pavel a Volodymyr Zelenskyj

Česko pošle Ukrajině bojové letouny, slíbil podle tamních médií Pavel v Kyjevě

Česká republika plánuje v blízké době posílit ukrajinské letectvo o stroje určené k likvidaci ruských bezpilotních letounů. Během své návštěvy Kyjeva to podle ukrajinských médií oznámil prezident Petr Pavel. Podle jeho slov může Česko v relativně krátkém časovém horizontu poskytnout několik bojových letounů, které vykazují vysokou efektivitu právě při potírání útoků drony.

Aktualizováno včera

Volební sjezd České pirátské strany Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole

Česká pirátská strana má o svém vedení jasno. Dosavadní předseda Zdeněk Hřib v sobotním hlasování Celostátního fóra v Prachaticích přesvědčivě obhájil svou pozici a stranu povede i v nadcházejících dvou letech. Zvítězil hned v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 469 z celkem 611 přítomných členů. Jeho protikandidát David Witosz obdržel 257 hlasů a Hřibovi k úspěchu pogratuloval s tím, že Piráti i nadále zůstávají živou a demokratickou stranou plnou různých názorů.

včera

Volební sjezd České pirátské strany

Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová

Česká pirátská strana má po víkendovém jednání v Prachaticích kompletní nové vedení. K obhájenému mandátu předsedy Zdeňka Hřiba se přidala čtveřice místopředsedů, které si členská základna vybrala během sobotního Celostátního fóra. Post prvního místopředsedy uhájil poslanec Martin Šmída, druhou místopředsedkyní se stala poslankyně Kateřina Stojanová. Vedení dále doplnili investor Jiří Hlavenka na pozici třetího místopředsedy a poslankyně Olga Richterová jako čtvrtá místopředsedkyně.

včera

ODS si volí nového předsedu. (17.1.2026)

ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana

ODS potřebuje dokonalého předsedu, zaznělo během diskuze před volbou nejvýše postaveného člena strany. Stal se jím nakonec Martin Kupka, dosavadní místopředseda a ministr dopravy v předchozí vládě. Podle Kupky je například nutné posílit stranickou značku, i když nový šéf občanských demokratů zároveň připustil, že není dokonalý.

včera

Tomio Okamura

Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura pokračuje v symbolických změnách ve své úřadovně. Ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, ukázal, jak z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie. Ta tam zůstala po jeho předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové, což se Okamura rozhodl změnit podle svého vkusu.

Aktualizováno včera

Martin Kupka Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka

Občanští demokraté si na pražském sjezdu zvolili svého nového předsedu. Stal se jím Martin Kupka, který v souboji o vedení strany získal 327 hlasů. Jeho soupeř Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů z celkového počtu 508 platných lístků. Dosavadní lídr Petr Fiala, který se rozhodl funkci opustit, Kupku označil za svého přirozeného nástupce a garanta stability i budoucích úspěchů.

včera

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů

Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí

Ukrajinci v těchto dnech čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí. Kateryna Skurydina z Kyjeva popsala, že do postele uléhá v termoprádle a několika vrstvách oblečení pod tlustými dekami. Jejím netradičním pomocníkem v boji s mrazem je bezsrstý kocour jménem Pušok. Díky své vysoké tělesné teplotě funguje pro svou majitelku jako živý termofor. V jejím bytě se topení téměř nespustilo od masivního ruského útoku na energetiku z počátku ledna.

včera

včera

včera

Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny

V Prachaticích dnes probíhá klíčové zasedání celostátního fóra Pirátů, které má rozhodnout o směřování strany pro nadcházející období. Hlavní pozornost se upírá k volbě předsedy, kde svou pozici obhajuje současný lídr a poslanec Zdeněk Hřib.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy