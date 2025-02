PŮVODNÍ ZPRÁVA | Ukrajinci hájí Zelenského před Trumpem. Proč má prezident důvěru spoluobčanů?

Jednání o míru na Ukrajině bez přímé účasti Kyjeva je sice reálné, ale aby přineslo skutečné výsledky je nepravděpodobné, domnívá se bezpečnostní expert Tomáš Řepa z brněnské Univerzity obrany. Podle něj hrozí, že pokud by se Ukrajina vzepřela dohodě vyjednané USA a Ruskem, mohlo by to být záminkou pro omezení americké podpory. „Extrémně nevýhodný mír by vedl k nestabilitě a pravděpodobně i k formě guerillového boje,“ varuje. Evropská unie podle něj stále naráží na svou roztříštěnost a chybějící silné vedení, zatímco myšlenka vyslání mírových sil na Ukrajinu je vzhledem k ruskému postoji jen těžko realizovatelná.