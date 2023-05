USA se staví proti Číně? Tchaj-wanu chtějí poslat vojenskou pomoc za půl miliardy dolarů

Agentura Reuters upozornila, že americký kongres v rozpočtu na rok 2023 povolil poskytnout Tchaj-wanu zbraně za miliardu dolarů prostřednictvím speciálního oprávnění, které umožňuje prezidentovi věnovat jiné zemi položky ze zásob USA bez souhlasu zákonodárců.

Americký ministr obrany Lloyd Austin už v únoru senátorům oznámil, že hodlá zmíněnou pravomoc použít. Odmítl se ale vyjádřit k rozsahu podpůrného balíčku.

Není také jasné, co bude tato pomoc obsahovat a kdy by ji Tchaj-wan mohl dostat. Podle Reuters by ale mělo jít o pomoc v hodnotě půl miliardy dolarů.