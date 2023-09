V Řecku už operují čerství hasiči a záchranáři z Česka. Boj s plameny pokračuje

Nová skupina odletěla z letiště v pražských Kbelích v pátek ráno, její předchůdci se vrátili kolem půl páté odpoledne, informovali hasiči. Záchranná služba v tiskové zprávě uvedla, že její tým opět tvoří pět zdravotnických záchranářů a dva řidiči speciálních modulů, jimž zůstávají k dispozici evakuační speciál Fénix, terénní čtyřkolka Polaris a dvě podpůrná vozidla.

"Situace v Řecku zůstává náročná a já jsem velmi vděčný za to, s jakým nasazením zde naši kolegové v prvních dnech působili. Jsem přesvědčený, že ve stejném duchu naváže i druhý vyslaný tým. Kolegům na místě jsme doplnili vybavení a zdravotnický materiál. Jsme s nimi v neustálém spojení, a pokud by potřebovali cokoliv dalšího, jsme připraveni jim to zařídit," uvedl ředitel ZZS HMP Petr Kolouch.

Zdravotnický tým je rozdělený do skupin, aby vždy někdo odpočíval a čerpal nové síly. Jeho členové zatím řešili několik lehkých případů, šlo o popáleniny, drobné úrazy či alergické reakce.

Požár se začal šířit v sobotu 19. srpna nedaleko přístavního města Alexandroupolis a doposud spálil přes 81 tisíc hektarů země. Jde tak o největší lesní požár od chvíle, co si EU vede záznamy. Začala s tím v roce 2000. V akci je přes 580 hasičů, ze vzduchu jim pomáhají letadla a helikoptéry.

Premiér Kyriakos Mitsotakis musel hájit reakci svého kabinetu na požáry, přičemž řekl, že k úmrtím lidí a všeobecné devastaci zásadně přispívá klimatická změna. Opozice každopádně kritizuje vládu a přípravy státu na letošní požární sezónu.