Ve své první měsíc zpět ve funkci prezidenta Trump učinil několik kroků, které byly v souladu s ruskými zájmy. Ačkoliv jeho politika často mění směr, související s Putinem a Ukrajinou, přináší několik zásadních kroků, které stojí za zmínku, uvedl server Politico.

Obnovení telefonického kontaktu s Putinem

Trump inicioval hovor s Putinovým režimem, přestože Rusko čelí sankcím a obviněním z válečných zločinů, přičemž tento hovor trval 90 minut.

Chvála Putina za jeho historii

Trump vyjádřil vděk Putinovi za jeho čas a zdůraznil, jak obě země ve druhé světové válce úspěšně spolupracovaly.

Podpora Ruska pro návrat do G7

Trump opakovaně naznačil, že by rád viděl Rusko znovu v G7, což by znamenalo rozšíření na G8, čímž by ztratil význam současný ruský vyloučení.

Povolení Rusku udržet ukrajinské území

Trumpův ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že Ukrajina by neměla usilovat o návrat všech území obsazených Ruskem od roku 2014, což zmařilo vyhlídky Ukrajiny na úspěch v jakýchkoliv vyjednáváních.

Nedostatek kritiky vůči Rusku

Trump často zmiňuje, že Putin může být důvěryhodný a má zájem o mír, přičemž nezdůrazňuje ruské narušení suverenity Ukrajiny.

Mír s ruskými vojenskými operacemi v Evropě

Trumpovo vyjádření, že Evropa by měla brát odpovědnost za vlastní bezpečnost, oslabuje americké vazby na evropské spojence, což Putinovi vyhovuje.

Nedostatek podpory pro NATO

Trumpovo rozhodnutí nezahrnovat evropské národy do mírových jednání ohledně Ukrajiny a podpora izolace těchto zemí v daném procesu vedla k výhradám mezi evropskými představiteli.

Omezení demokratických organizací

Trumpův krok k ukončení financování neziskových organizací, které monitorují volby a podporují demokracii, jen přispívá k Putinově dlouholetému boji proti takovým organizacím na území bývalého Sovětského svazu.

Spor o evropskou imigraci

Trump opakovaně kritizoval evropskou imigrantskou politiku, což zapadá do ruské agendy proti západnímu vlivu.

A to je jen výběr z několika dalších kroků, které se ukázaly jako příznivé pro ruskou politiku. Zatímco Trump stále tvrdí, že jeho politické rozhodnutí jsou v zájmu Spojených států, rostoucí kritika jeho politiky naznačuje, že se stále častěji nachází na straně Kremlu.