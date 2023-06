V USA se řeší další vojenská pomoc Kyjevu. Pentagon ji možná oznámí už dnes

Podle agentury Bloomberg by už v pátek mohl Pentagon oznámit další balíček vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě dvou miliard dolarů. Kyjevu by zajistil raketové systémy Hawk či dva pokročilejší typety raket pro Patrioty.

Americký prezident Joe Biden mezitím na otázku deníku Financial Times uvedl, že věří, že USA budou disponovat dostatečnými prostředky na to, aby podporovaly Ukrajinu, jak dlouho to bude potřeba. Reagoval tak na vyjádření republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, který naznačil, že by se pro další pomoc Kyjevu nemusela najít podpora.

Server Politico zase uvedl, že někteří demokratičtí i republikánští zákonodárci tlačí na Bidenovu administrativu, aby souhlasila s poskytnutím taktických balistických střel ATACMS. Ty mají dosah až 300 kilometrů, tedy zhruba čtyřikrát větší než nynější ukrajinské zbraně.

USA podle ministerstva zahraničí daly na vojenskou pomoc Ukrajině od ledna 2021 více než 37,5 miliardy dolarů. Naprostou většinu z toho, konkrétně téměř 37 miliard, dostal Kyjev po 24. únoru loňského roku, kdy Rusko zahájilo invazi do sousední země.