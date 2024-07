Válka s Libanonem je na spadnutí. USA ji chtějí zabránit, Írán varuje Izrael

Podle mluvčího americké Rady pro národní bezpečnost, Johna Kirbyho, Spojené státy a Izrael o víkendu po útoku jednaly na "mnoha úrovních" a riziko plnohodnotného konfliktu je přehnané.

"Žádná strana si nepřeje širší válku a jsem přesvědčen, že se tomu dokážeme vyhnout," řekl Kirby novinářům. "Během posledních deseti měsíců jsme často slyšeli varování před totální válkou. Tyto předpovědi byly přehnané tehdy a myslíme si, že jsou přehnané i nyní," dodal.

Po útoku na Golanské výšiny, ze kterého USA a Izrael obviňují Íránem podporovaný Hizballáh, rostou regionální napětí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí slíbil "tvrdou reakci" během návštěvy místa útoku ve městě Madždal Šams.

Kirby uvedl, že tato situace by neměla ovlivnit jednání o příměří v pásmu Gazy, kde Izrael vede konflikt proti palestinskému militantnímu hnutí Hamás. "Nevidíme žádné známky toho, že by to mělo mít výrazný vliv," řekl Kirby v pondělí ráno.

Nový íránský prezident Massoud Pezeškiján v pondělí varoval Izrael před útoky na Libanon. Pezeškiján v telefonickém rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedl, že "sionistický režim (Izrael) by se dopustil velké chyby s vážnými následky, pokud by zaútočil na Libanon." Toto vyjádření poskytla kancelář íránského prezidenta. Dále Pezeškiján tvrdil, že Izrael ve svém jednání vůči Palestincům porušuje mezinárodní právo.

Již v neděli varoval mluvčí íránského ministerstva zahraničí Izrael, že jakýkoliv nový vojenský zásah v Libanonu by mohl mít nečekané důsledky a zhoršit nestabilitu a nejistotu v regionu.

Při sobotním raketovém útoku na fotbalové hřiště ve městě Madždal Šams na Izraelem okupovaných Golanských výšinách zemřelo 12 mladistvých. Izrael slíbil odvetu a z útoku obvinil libanonské hnutí Hizballáh, které však svou účast popřelo.

Pezeškiján oficiálně převzal prezidentské povinnosti v neděli a v úterý složí slavnostní přísahu.

Hizballáh, podporovaný Íránem, a Izrael se vzájemně ostřelují od října minulého roku, kdy útok palestinského hnutí Hamás na jižní Izrael vedl k odvetné válce v Pásmu Gazy.

Írán neuznává stát Izrael a od islámské revoluce v roce 1979 považuje podporu Palestinců za klíčovou součást své zahraniční politiky. Teherán schvaluje útok hnutí Hamás na Izrael ze 7. října, avšak popírá jakoukoli přímou účast na něm.