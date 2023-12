Válka v Izraeli bude pokračovat ještě týdny. Američané by si přáli brzký konec bojů

Izrael vede válku v Pásmu Gazy s hnutím Hamás dva měsíce. Teroristé v sobotu 7. října vpadli na izraelské území a zavraždili přibližně 1200 lidí, především civilistů. Zmocnili se také více než dvou stovek rukojmích.

Izraelský činitel sdělil webu Axios, že Tel Aviv nedostal od Washingtonu konkrétní termín, do kdy má dokončit vojenské operace v Gaze. Američané nicméně měli dát najevo, že čas dochází. Podle zdroje se oba partneři rozcházejí v tom, jak dlouho by ještě měla invaze pokračovat. Bidenova administrativa by si přála ukončení bojů do konce měsíce. Izraelci se domnívají, že potřebují čas nejméně do konce ledna.

"Americká zpráva je taková, že by chtěli dokončit boje dříve, s menší újmou pro palestinské civilisty a větší humanitární pomocí pro Gazu. Také bychom si to přáli, ale nepřítel nesouhlasí. Američané tomu rozumí, spolupracujeme. Potřebujeme je a oni potřebují nás," podotkl činitel.

Oficiální stanovisko Washingtonu je takové, že válku proti Hamásu vede Izrael, který si tak o věcech sám rozhodne. Bílý dům však ujistil, že bude pokračovat v podpoře Izraele.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ještě před zahájením nedávného příměří avizoval, že jakmile smluvený klid zbraní skončí, vojenská operace bude s intenzitou pokračovat nejméně další dva měsíce. "Bude to pokračovat, protože potřebujeme dosáhnout vítězství a vytvořit tlak na propuštění dalších skupin rukojmích," vysvětlil.

Premiér Benjamin Netanjahu během přestávky v bojích zmínil tři cíle války, jimiž jsou eliminace Hamásu, návrat všech rukojmích a jistota, že Gaza už nikdy nebude představovat nebezpečí pro Izrael. "Budeme pokračovat do konce, do vítězství. Nic nás nezastaví. Jsme přesvědčeni, že máme sílu a vůli nutnou pro dosažení všech cílů války," prohlásil.