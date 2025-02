Vance účastníkům konference vyrazil dech: Hlavní hrozba pro Evropu není Rusko ani Čína, ale ona sama

Oleksandr Bezhan stojí u prázdné, zamrzlé louky na břehu řeky Dněpr v jižní Ukrajině, kde kdysi pracoval jako rybář. „Nemám žádné plány do budoucna,“ říká pro BBC a dívá se do prázdna. „Když se ráno probudím, je to už samo o sobě docela dobré.“