„Vymyslel by si další záminku, jinou lež“. Britové reagují na slova Farage o Putinově motivaci k invazi

Farage před pár dny vzbudil pozdvižení, když prohlásil, že „Západ vyprovokoval ruskou invazi na Ukrajinu“ a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina Ukrajinu napadnout označil za důsledek expanze EU a NATO. „Proč jsem to řekl? Bylo mi jasné, že neustálé rozšiřování NATO a Evropské unie směrem na východ dává tomuto člověku důvod, aby jeho ruský lid řekl, že si pro nás opět přijde, a aby šel do války,“ líčil Farage v rozhovoru pro britskou BBC. ¨

Jeho výroků se chytil britský bulvár v čele s The Sun. „To nahrává Putinovi. Je to člověk, který použil nervově paralytické látky v britských ulicích, uzavírá dohody se Severní Koreou,“ prohlásil premiér země Rishi Sunak s odkazem na kauzu otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. „Tento druh ústupků je pro bezpečnost Británie nebezpečný,“ doplnil Sunak.

Farage následně doplnil, že samotná válka je Putinova chyba. „Vyprovokovali jsme tuto válku – samozřejmě je to jeho vina – použil to, co jsme udělali, jako záminku,“ řekl podle CNN. „Jsem jednou z mála osobností, které byly konzistentní a upřímné ohledně války s Ruskem. Putin se mýlil, když napadl suverénní stát, a EU se mýlila, když se rozšiřovala na východ.“

Lídra reformní strany kritizoval předseda labouristů Keir Starmer. „Myslím, že každý, kdo chce kandidovat na zástupce v našem parlamentu, by měl mít opravdu jasno v tom, že ať už jde o ruskou agresi na bojišti, nebo na internetu, že se proti této agresi stavíme. To znamená stát za Ukrajinou, ale také stát za naší svobodou,“ uvedl během rozhovoru pro Sky News.

Labouristický poslanec a stínový ministr obrany John Healey poznamenal, že jde o ostudné komentáře. „Odhalují pravou tvář Nigela Farage: apologeta Putina, kterému by nikdy neměla být svěřena bezpečnost našeho národa. Farage ukázal, že raději olízne botu Vladimiru Putinovi, než aby se postavil za lid Ukrajiny,“ řekl.

Proti výrokům Farage se postavil také komentátor serveru Politico Jamie Dettmer. Připomněl Putinova slova ze samého počátku roku 2022, kdy prohlašoval, že „nedovolíme, aby se situace doma rozkolísala, a nedovolíme, aby se odehrávaly takzvané barevné revoluce“. Tehdy šéf Kremlu velice tvrdě kritizoval rozšiřování západních struktur na východ. „Kam se poděly záruky, které naši západní partneři poskytli po rozpuštění Varšavské smlouvy?“ tázal se Putin na Mnichovské bezpečnostní konferenci už v roce 2007.

Někdejší velvyslanec USA na Ukrajině Steven Pifer zdůraznil skutečnost, že se „západní lídři nikdy nezavázali nerozšiřovat NATO“. „Tento příběh tak dobře zapadá do obrazu, který se ruský vůdce snaží vykreslit, jako ublížené Rusko, kterého ostatní využívají a které je stále více izolováno – ne kvůli svým vlastním činům, ale kvůli machinacím prolhaného Západu,“ shrnul.

Komentátor Politica Dettmer zdůraznil různé kroky, které dokazují, že expanze NATO na východ nebyla tím jediným důvodem, který Putina vedl k rozhodnutí rozpoutat brutální invazi proti Ukrajině. „Byli jsme svědky kybernetických útoků zaměřených na americké a evropské jaderné elektrárny a další infrastrukturu veřejných služeb, pokusu o atentát nervově paralytickou látkou na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala na britské půdě, dezinformačních kampaní usilujících o vměšování do západních voleb a financování rozvratných pravicových a levicových populistických stran v rámci snahy destabilizovat Západ,“ napsal.

„Farage samozřejmě nechtěně vypustil kočku z pytle, když svůj komentář zkomolil a dodal, že NATO a EU daly Putinovi záminku k válce. Jinými slovy, Putin si chtěl bez ohledu na to dělat, co chce. Prostě by si vymyslel další záminku, další velkou lež,“ uzavřel svůj komentář Dettmer.