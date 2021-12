WHO očekává nové informace o nakažlivosti omikronu v následujících dnech

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že během několika dní bude mít více informací o nakažlivosti nové varianty koronaviru omikron. Prohlásila to dnes podle agentury Reuters epidemioložka WHO Maria van Kerkhoveová. Další zástupkyně WHO uvedla, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by omikron snižoval účinnost dostupných vakcín proti covidu-19.