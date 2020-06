WHO řekla, kolik dávek vakcíny proti koronaviru by mohlo být již letos

Světová zdravotnická organizace (WHO) věří, že se už letos vyrobí stovky milionů dávek vakcíny proti koronaviru, do konce příštího roku pak dvě miliardy. V Ženevě to dnes podle agentury Reuters řekla hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová.