Zemřel jediný polský astronaut Miroslaw Hermaszeski

Informaci o úmrtí potvrdil televizi TVN 24 Hermaszewského zeť, poslanec Evropského parlamentu Ryszard Czarnecki. Podle něj tchán zemřel po poledni. "Jménem rodiny potvrzuji velmi smutnou zprávu o smrti generála Miroslawa Hermaszewského, prvního polského kosmonauta, skvělého pilota..." napsal Czarnecki na sociální síti.

Hermaszewski do vesmíru letěl jako první a dosud jediný Polák na přelomu června a července 1978, spolu s Rusem Pjotrem Klimukem v programu Interkosmos, a to hned po československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Let trval osm dnů.

Po 40 letech se svěřil, že se nejvíce bál meteoritů a že se víc trápil při přistání než při startu. "Při startu je velká motivace, moc se chce letět a méně se hledí na ohrožení. Ale při přistání je už jiný přístup. V hlavě se opakuje: už jsem tam byl, chci se vrátit. Čekají na mě, mám ženu a děti. Chci, aby už to skončilo," zavzpomínal v rozhovoru. Po návratu jej také zaskočila popularita a sláva, na kterou nebyl připraven.

Po letu Hermaszewski sloužil v generálním štábu, stal se zástupcem velitele protivzdušné obrany, později velitelem letecké školy, kde byl povýšen na generála, a poté se stal zástupcem velitele vzdušných sil a protivzdušné obrany. Ve vzduchu celkem nalétal 2047 hodin a 47 minut při 3473 startech a přistáních.

Pozdější kosmonaut jako dítě málem zahynul při vraždění Poláků ukrajinskými nacionalisty za druhé světové války na Volyni. "Jedné noci bylo v naší vesnici povražděno 182 lidí, včetně 18 blízkých příbuzných. Můj děda zahynul po sedmi úderech bodákem do hlavy," řekl kdysi v televizi Hermaszewski. Dědeček byl už devadesátník, ale nejmladší zavražděný příbuzný měl půldruhého roku, stejně jako on sám tou dobou.

Hermaszewski se v roce 2004 ucházel o zvolení do Evropského parlamentu, ale neuspěl. Někdejší československý kosmonaut Remek se tehdy naopak do parlamentu dostal a v poslaneckém klubu Sjednocené levice se sešel se svým italským kolegou Umbertem Guidonim, který měl za sebou dokonce dva lety do vesmíru na palubě amerických raketoplánů Endeavour a Columbia.