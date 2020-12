Lyžařská střediska se potýkají s omezeními i počasím, návštěvnost je podprůměrná

Třeba do areálu Černá hora v Krkonoších v Královéhradeckém kraji dorazilo o víkendu výrazně méně lidí než loni. Přijelo asi 2000 lidí, zatímco minulý rok ve stejnou dobu resort uvítal okolo 5000 lyžařů. Například v Deštné v Orlických horách ale bylo naopak meziročně asi lyžařů více. "Řekl bych, že o víkendu bylo lidí víc než loni, protože vždycky poslední víkend před Vánocemi lidé nakupovali. Ale otevřeli jsme až 18. prosince, tak byli natěšení," řekl vedoucí střediska Petr Prouza.

V sousedním Libereckém kraji se o víkendu lyžovalo jen na 200 metrů dlouhé sjezdovce na Severáku v Jizerských horách. Ostatním střediskům včetně těch krkonošských v regionu zatím chyběl sníh. Přírodní není a výrobě toho technického příliš nenahrávají teploty a vysoká vlhkost.

V Beskydech zaznamenala střediska spíše podprůměrnou návštěvnost. "V pátek přijelo 700 lidí, v sobotu jich bylo 600. Dnes jich bylo nejvíce, asi 900. Průměr je u nás okolo 1000 lidí za den," řekl provozovatel areálu v Bílé Jaroslav Vrzgula. Doplnil, že se provozovatelé areálů obávají uzavření středisek kvůli možnému přechodu Česka do vyššího stupně protiepidemických opatření.

Například vlekaře z Jeseníků ale návštěvnost příjemně překvapila. Do Branné o víkendu zavítalo podle provozovatele areálu Rostislava Procházky asi 400 lidí denně a kolem 500 lyžařů bylo každý den ve Ski areálu Kopřivná v Malé Morávce. Stovky lidí denně lyžovaly také ve Ski Aréně Karlov. "Překvapila nás páteční návštěvnost, která byla nejsilnější z celého víkendu. Přestože návštěvnost nedosahovala obvyklých hodnot, vzhledem k okolnostem byla dobrá," řekl ČTK za Ski Arénu Karlov Jaroslav Lukeš.

Rovněž v jihočeských střediscích Lipno a Zadov na Šumavě se během prvního víkendu sezony vystřídaly stovky lyžařů. "Jsme rádi, že jsme vůbec mohli otevřít, že lyžaři přijeli. Co jsem měla odezvu, všichni byli rádi, že mohou lyžovat," řekla Olga Kneiflová ze skiareálu Lipno. Přes 700 lidí přijelo dnes do 13:30 lyžovat do areálu Ski&Bike Špičák na Šumavě. Za tři dny provozu od pátku tam lyžovalo zhruba 1600 lidí, řekl mediální zástupce areálu Karel Samec.

Do areálu Novako na Božím Daru v Krušných Horách přijelo dnes zhruba 200 lyžařů, hlavně rodin s dětmi. V sobotu, kdy se areál za přísných pravidel otevřel, jich bylo 150. Lidé si to užívali, bylo vidět, že jsou strašně šťastní, že mohou vyjet do přírody a zasportovat si, řekla ČTK provozovatelka areálu Pavlína Nováková.