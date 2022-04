Na Velikonoce odjede do ciziny až 80.000 Čechů

— Autor: ČTK

Na Velikonoce odjede do zahraničí podle odhadu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) až 80.000 Čechů, což odpovídám číslům před koronavirovou krizí. Čeští cestovatelé vyrazí především k moři. Zejména v posledním týdnu, kdy se prudce ochladilo, cestovní kanceláře (CK) vyprodaly většinu zájezdů na následující prodloužený víkend v tzv. last minute neboli nabídce na poslední chvíli. AČCKA to dnes uvedla v tiskové zprávě.