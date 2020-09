Opatření Rakouska vůči Praze sníží prodej pobytů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zařazení Prahy mezi rizikové oblasti na seznamu Rakouska sníží prodej pobytů. Ovlivnit může i zájem o lyžařské zájezdy. Letošním zimním dovoleným může vévodit Polsko, vyšší návštěvnost by mohla být i na českých horách. ČTK to dnes řekli prodejci pobytů. Rakousko zařadilo kvůli šíření koronaviru Prahu mezi rizikové regiony. Platit to začne v pondělí, informoval dnes s odvoláním na vídeňské ministerstvo zahraničí list Die Presse.