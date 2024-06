ANO chce lepší výsledek, komunisté měnit Evropu. Politici ale zůstávají ticho

Například Alena Schillerová (ANO) očekává lepší výsledky než ve volbách z roku 2019. „Pevně věřím, že touha po změně, o které se mluví napříč Evropou, se promítne do zásadního překreslení moci v EU. Naději dává i vyšší účast než před pěti lety,“ napsala na X.

Jasno o volbách má i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která do voleb vedla koalici STAČILO! „Vím, že v naší zemi nemá tato instituce dobré jméno, a vůbec se tomu nedivím. To nejhorší ale, co bychom mohli udělat, je, že bychom se na tyto volby mohli vykašlat a dělat, že se nás netýkají,“ zhodnotila. „Máme šanci společně přepsat politickou mapu ČR, tak ji nepromarněme!“ dodala.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vyzýval k volbě schopných politiků. „Za nízkou volební účast mohou i politici, kteří EU v minulosti nerozuměli a vše špatné házeli na zlý Brusel. Přitom 80 % toho, co se schválí v Bruselu, se pak promítne do naší legislativy. Pokud chceme zákony ovlivňovat, musíme tam mít schopné politiky,“ shrnul.

Pirátské dvojce Markétě Gregorové se po volbách ulevilo. „Bylo to intenzivních pět let, a intenzivních pět měsíců kampaně. Kampaň je trochu jako opravdu dlouhý každodenní pohovor – ale užila jsem si to,“ popsala svých pět let v europarlamentu, kam kandiduje podruhé.

Na Slovensku je situace jiná a na veřejnost se dostaly neoficiální výsledky. Volby do Evropského parlamentu na Slovensku zřejmě ovládlo Progresívne Slovensko před Smer-SD premiéra Roberta Fica. Plyne to z neoficiálních volebních výsledků, které má k dispozici TV Markíza. Stanice na svém webu uvádí, že PS získalo 27,81 % hlasů, Smer 24,76 %, Republika 12,53 %, Hlas-SD 7,18 % a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 7,14 %. Do Evropského parlamentu se tak podle těchto výsledků dostane pouhých pět stran.