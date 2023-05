ANO zveřejnilo prohlášení stínové vlády. Řeší v něm otázku daní

Sněmovní volby by na přelomu března a dubna vyhrálo podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi hnutí ANO s 29,5 procenta. V případě, že by kandidovala koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), skončila by na druhém místě s 27,5 procenta hlasů, a proti únoru si tak s ANO prohodila místo.