Omezení pohybu policie kontroluje v Praze na namátkově

Kde konkrétně policejní hlídky v Praze jsou, kolik stanovišť policisté mají nebo zda případně řešili nějaké problémy, mluvčí neuvedl. Bližší informace k dnešním kontrolám policie podle něj zveřejní v úterý.

V hranicích okresu není potřeba žádný doklad pro cesty do zaměstnání, na nákup, k lékaři nebo na úřad. Při cestě do práce mimo okres bydliště je třeba se prokázat potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pokud je z nich jasné, že pracovník potřebuje cestovat do jiného okresu. Pro cestu k lékaři či na úřad mimo okres je potřeba formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty. Ministerstvo vnitra doporučuje vzít si s sebou pro jistotu například žádanku od lékaře či pozvánku na úřad.

Policejní prezidium už dřív uvedlo, že policisté budou v souvislosti s omezením volného pohybu lidí hlídkovat v ČR na 500 vybraných stanovištích na významných dopravních tepnách. Vedle toho budou pohyb lidí kontrolovat mobilní hlídky podle vyhodnocení místních policejních velitelů.

Celkově má policii s kontrolou dodržování nových restrikcí proti šíření koronaviru pomáhat přes 3800 vojáků a 270 celníků. Zpřísněná vládní opatření o omezení pohybu, zakrývání úst a nosu a uzavření dalších obchodů a služeb platí ode dneška tři týdny a na kontrolu jejich dodržování bude podle policie nasazeno přes 30.000 lidí.