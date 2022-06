Paměť národa dnes odhalí v Brně tři pamětní desky výsadkáři Adolfu Opálkovi

Jde o muže, který velel výsadku Out Distance na území protektorátu a po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se skrýval s dalšími výsadkáři v pražském pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje. V něm po nerovné bitvě s nacisty 18. června 1942 spáchal v bezvýchodné situaci sebevraždu. Opálka v Brně studoval a poté zde také působil v armádě.

Ve 12:00 bude odhalena první pamětní deska ve vestibulu obchodní akademie v Kotlářské ulici, kde v roce 1936 ve 21 letech maturoval. Poté se stal vojákem 43. pěšího pluku v Brně, než se o rok později v pozici četaře přesunul do Hranic. U židenických kasáren bude pamětní deska odhalena v 16:00. Ve 14:00 bude odhalena ještě pamětní deska na domě číslo 25 ve Štefánikově ulici. Ve 13:00 je v plánu položení květin u památníku Adolfa Opálky před Masarykovým studentským domovem v Cihlářské ulici.

Letos uplynulo 27. května 80 let od atentátu na Heydricha, při němž čeští odbojáři odstranili nacistického pohlavára, který Čechy nenáviděl. Po atentátu nacisté rozpoutali teror a mimo jiné vyhladili Lidice a Ležáky. Atentátem si však Češi zvýšili reputaci mezi spojenci, kteří bojovali společně v protihitlerovské koalici.

Opálka byl rodákem z Rešic u Moravského Krumlova. Odešel do exilu ještě v červnu 1939 před zahájením druhé světové války. Nejprve do Polska a pak vstoupil do cizinecké legie ve Francii. Po okupaci Francie byl evakuován do Velké Británie, kde prodělal výcvik, který mu umožnil velet paravýsadku. Na území protektorátu byl s kolegy vysazen 28. března 1942.