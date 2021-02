Policisté o víkendu vrátili z hranic uzavřených okresů více lidí

Policisté zamítli od nedělního do dnešního rána ve 340 případech cestu aut do nebo z uzavřených okresů Sokolov a Cheb. Za celý víkend šlo o 768 případů. ČTK o tom informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Je to výrazně více případů, než bylo v pracovních dnech. Dosud policisté vraceli denně okolo 250 aut, které chtěly vjet nebo opustit uzavřené okresy.