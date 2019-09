Vnitro koupí 2000 nových aut pro policii a hasiče. Ta stávající jsou skanzen, řekl Švejdar

První dodávka aut bude sloužit takzvaným prvosledovým hlídkám, které zajišťují rychlý zásah na místě činu, dopravní policii a dalším uniformovaným policistům. Dodá ji automobilka Škoda Auto, která se jako jediná přihlásila do tendru vypsaného letos poté, co mnohem větší výběrové řízení na policejní auta za 2,25 miliardy korun zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na vozidla má v letošním roce ministerstvo vnitra 950 milionů korun.

"Konečně je tady hmatatelný výsledek úsilí posledních let," uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Stávající policejní auta jsou podle něj již často v havarijním stavu, některá mají najeto přes 400.000 kilometrů. "To už nejsou ani vozidla, to je skanzen," prohlásil. Náklady na opravu vozů jsou podle něj obrovské, stává se také, že auta nemohou vyjet do služby.

Nové vozy Octavia Combi mají zejména mnohem výraznější světelnou signalizaci. "V poslední době přibývá nepozorných řidičů," vysvětlil Švejdar. Nové majáky podle něj lidé již nemohou přehlédnout. Auta mají také větší úložné prostory, některá pak disponují bezpečnostním rámem, který je chrání při nárazu. Smlouvu na prvních 865 vozů podepsalo ministerstvo podle Hamáčka v pátek.

"Takže dnes symbolicky začíná tolik očekávaná obměna vozového parku policie, který byl dosud v katastrofálním stavu," uvedl ministr. Dalších 300 mikrobusů podle něj nakoupí vnitro podle rámcové smlouvy, dále vypíše nová výběrová řízení na civilní i policejní auta. Hasiči by pak do konce roku měli dostat 152 nových vozů. Ani 2000 nových aut ale podle Hamáčka nestačí, chce měnit vozidla každý rok. Ministr také připomněl, že stále trvá spor vnitra a ÚOHS.

Vnitro podalo o prázdninách na úřad správní žalobu kvůli zrušení tendru za 2,25 miliardy korun. Hamáček trvá na tom, že podmínky tendru nebyly diskriminační. Antimonopolní úřad podle něj neprokázal, že ministerstvo porušilo zákon. ÚOHS si za svým rozhodnutím stojí.

Vítěz zrušeného výběrového řízení měl s ministerstvem uzavřít rámcovou dohodu na dodávku osobních aut v policejním i běžném provedení na léta 2018 až 2021. Podle antimonopolního úřadu technické podmínky tendru zvýhodňovaly automobilku Škoda Auto. Jako problematické viděl omezení provedení aut na typy sedan a hatchback, požadavek na pětidveřovou karoserii i stanovení rozměrů interiéru vozů.

Poslední velká obměna policejních aut se podle Švejdara uskutečnila v letech 2009 až 2011, kdy jich policie vyměnila zhruba 1800. Dalších 477 Octavií nakoupili policisté v roce 2015.