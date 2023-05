Balíček úspor vládě zaplatí kromě důchodců i zaměstnanci. Snížení daní lidé skoro nepoznají, varuje HK

Minčič souhlasí se slovy šéfa odborářů Josefa Středuly, který po tiskové konferenci vlády uvedl, že chystané změny nejvíce zasáhnou zaměstnance a důchodce. "V konečném důsledku všechny daně platí privátní sektor, tedy zaměstnanci a vlastníci obchodních společností. Vždy to zaplatí konkrétní lidé a je jedno, jestli je titulujeme podnikatelé nebo zaměstnanci," řekl.

Zvyšování daní podle něj bude mít v konečném důsledku proinflační charakter a do cen se promítne. "Není to dlouhodobé, zpravidla se jedná o jednorázový skok, k němuž dojde. Takže z dlouhodobého hlediska se to vstřebá, ale v podmínkách dnes ještě relativně vysoké inflace takový impuls klidu spotřebitelům rozhodně nepřidá," vysvětlil.

Zároveň dodal, že snižování daní, tedy přesun některých položek do nižší daňové sazby, se do cen výrazněji nepromítne. "Daně mají vlastnost, že když je zvýšíte, tak zpravidla ceny narostou o více, než by to danému procentnímu posunu odpovídalo. Naopak když snižujete, tak se to vždy adekvátně do snížení nepromítá," míní.

Podle něj se každý obchodník snaží změny daní využít k ochraně vlastních zájmů a dokud budou zákazníci ochotni platit, tak budou podnikatelé nasazovat ceny.

Domnívá se také, že některé segmenty na balíčku úspor prodělají více, například oblast cestovního ruchu. Sazba DPH za ubytování hostů se zvýší z 10 na 12 procent, zatímco například Německo tuto sazbu snižovalo. "Z hlediska konkurenceschopnosti může tento dvouprocentní rozdíl znamenat nezanedbatelnou částku," obává se.