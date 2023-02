Bartoš chce regulaci krátkodobých pronájmů bytů turistům do léta

"Ještě není ta dohoda, jak by mělo být Airbnb v rámci evropské sedmadvacítky uchopeno, z čehož by měla ta národní implementace vycházet," uvedl Bartoš. Jako možnost uvedl i to, že by nejprve předložil novelu zavádějící pravidla projektu eTurista, který by zavedl digitální systém pro registraci hostů a zároveň sloužil pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii.

Novela o podnikání v cestovním ruchu by podle ministra měla vymezit charakter krátkodobých ubytování a stanovit pravidla pro jeho poskytování. Bartoš připomenul, že Evropská komise už připravila celoevropské nařízení, jehož definitivní podobu by Švédsko jako předsednická země EU mělo dojednávat v březnu a dotáhnout do poloviny letošního roku.

Návrh unijního nařízení, které by mělo vnést větší transparentnost do sféry krátkodobých pronájmů na platformách typu Airbnb, představila EK už počátkem loňského listopadu. Pro provozovatele platforem i poskytovatele ubytování by nařízení vytvořilo nové požadavky ohledně sdílení dat s úřady a v upravené formě také se statistiky. Údaje by mohly sloužit ke zmírňování problémů, k nimž patří nadměrná koncentrace turistů či nedostatek dostupného bydlení.

Návrh počítá s povinnou registrací ubytovacích kapacit, za kterou hostitelé dostanou jedinečné registrační číslo. Platformy zprostředkovávající nabídky by pak musely zajistit zobrazování těchto kódů a provádět namátkové kontroly údajů. Při odhalení nesrovnalostí by úřady měly možnost pozastavit platnost registrace a nařizovat odstranění nevyhovujících nabídek.

Dalším pilířem navrhovaného systému je sdílení dat ohledně vytíženosti ubytovacích kapacit, včetně počtu ubytovávaných návštěvníků nebo počtu nocí, kdy se daný objekt pronajímal. Velké platformy by nově měly povinnost tyto informace hlásit úřadům každý měsíc. V agregované podobě, která zaručí ochranu soukromí, chce komise tyto údaje zpřístupňovat statistickým úřadům nebo výzkumníkům.

Krátkodobé pronájmy skrze Airbnb, Booking.com a další weby jsou dnes významnou součástí turistického sektoru v EU, podle EK letos tvoří asi čtvrtinu veškeré nabídky ubytování pro turisty. Fenomén se ovšem setkává i s kritikou, například v Praze, kde je spojován s pokřivením trhu s bydlením či zhoršením podmínek v bytových domech.