Bartoš take kritizuje Babiše, ve strašení podle něj příliš daleko

"Tato kampaň v řadě aspektů, zejména od kandidáta pana poslance Babiše, šla daleko, daleko za hranici strašení lidí, že jejich děti půjdou do války. Já si myslím, že tohle jsme v České republice neviděli, a zažili jsme poměrně hodně věcí," řekl mimo jiné.

Druhé kolo považuje za velmi významné. Poukázal na to, že se očekává ještě vyšší volební účast než 68 procent z prvního kola. "Jsou to důležité volby pro budoucnost České republiky na dalších pět let v situaci, která je mezinárodně těžká. Tak já věřím, že lidé k tomu druhému kolu dorazí a budou volit. Přímá demokracie je zodpovědnost, ale vyžaduje občanskou aktivitu a rozvahu," dodal.

Do budovy základní školy dorazil sám a pěšky. "Já jsem kus dojel a zbytek došel a minul jsem se tady se svou manželkou. My jsme vždycky chodili volit spolu, vlastně i minule, ale jak máme to malé děcko, se kterým jezdíme, tak ono je to takové nepříjemné. Často tam jsou kamery, vznikají z toho fotky, tak manželka byla odvolit o 20 minut dřív a teď čeká na dětském hřišti. Tak se na ni těším," řekl.

Na dotaz ČTK odpověděl, že základní vojenskou službu neabsolvoval, protože ji zákon zrušil dřív, než ji měl nastoupit. "Já jsem ročník 1980. A v momentě, kdy jsem byl u odvodu a byl jsem odveden, jsem nastoupil ke studiu dvou vysokých škol: husitské teologické a filozofické. A než jsem dostudoval, poměrně v řádných termínech, tak už byla vojenská povinnost zrušena a neabsolvoval jsem vojenskou službu," řekl.