Benzin zdražil, nafta zlevnila. V dalších dnech by měla klesnout cena obou paliv

Ceny paliv vytrvale klesaly od října, vyplývá z údajů společnosti CCS. Tehdy činila průměrná cena 40,30 Kč za litr. V listopadu poklesla o více než korunu, v prosinci pak ještě výrazněji. Na konci roku tak byla průměrná cena pohonných hmot 37,18 Kč za litr.

Ekonom Lukáš Kovanda poznamenal, že do cen pohonných hmot už se promítlo nedávné zdražení ropy Brent o více než pět procent. "V posledních čtrnácti dnech ropa naopak zlevňuje, o více než čtyři procenta. V příštích sedmi dnech by tedy měly mírně převažovat tlaky na zlevnění pohonných hmot v ČR. A to i vzhledem k tomu, že kurs koruny k dolaru je od poloviny loňského listopadu poměrně stabilizovaný," uvedl.

Ropa podle Kovandy zlevňuje zejména kvůli tomu, že již nedochází k výraznějšímu vystupňování krize v Rudém moři, která například prodlužuje a prodražuje přepravu ropy.

"Nicméně nyní se zdá, že současná míra obtíží v Rudém moři je již v ceně ropy zaceněna, pročež její cena v posledních dvou týdnech klesá. V příštím týdnu by proto měly mírně zlevnit jak benzín, tak nafta u českých čerpacích stanic, a to v rozsahu 10 až 20 haléřů na litr," dodal ekonom.