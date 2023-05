Blažek prozradil, že se odkládá vznik nového českého trestního řádu

Podle Blažka přitom existovala komise, která nový trestní řád připravovala. Kvůli požadavkům Evropské unie už je ale řada věcí implementována v rámci novelizací. Přesto předložil výsledek práce sněmovnímu ústavněprávnímu výboru.

"Odpověděli, že to takhle za novou kodifikaci nepovažují. Budu psát premiérovi, že teď nemá smysl to předkládat," řekl ministr v rozhovoru. Trvá ale například na tom, aby státní zástupci měli povinnost lépe zdůvodnit zahájení trestní stíhání.

Blažek je také pro redefinici znásilnění, která by vedla k tomu, že by se oběti nebály hlásit útoky. Ve Sněmovně je podle něj nutné vést normální debatu. "Nestačí jenom někoho obvinit, jde nám i o to, aby pachatelé byli odsouzeni. Uděláme-li definici podle toho, abychom byli chváleni na facebooku, k ničemu reálnému to nepovede," poznamenal.

Od příštího roku měl také vstoupit v platnost registr sexuálních deviantů, jeho osud je ale aktuálně nejistý. Důvodem jsou obavy z jeho možné protiústavnosti, naznačil Blažek.