Čaputová je v Česku, na Pražském hradě ji přivítal prezident Zeman

Víte, co je to chucpe? Tohle hebrejské slovo se používá pro otrlost, cynismus, pokrytectví a aroganci, prostě pro něco, co žádné jiné slovo v žádném jazyce nemůže plně vyjádřit. Jako když je kdosi souzen pro vraždu svých rodičů a žádá přitom soud o shovívavost, protože je sirotek.