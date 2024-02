Černochová zavítala na Hrad za prezidentem. Potvrdila jednání o nákupu tanků

Máme za sebou rok od chvíle, kdy se prezidentem stal Petr Pavel. Přes některá drobná škobrtnutí se dá s jistotou říct jedno – Petr Pavel naplnil očekávání pozitivní změny v nejvyšším úřadě, vrátil na Hrad důstojnost, slušnost a hodnotovou politiku. A to je přesně to, co po desetiletém kralování Miloše Zemana tahle země potřebovala jako sůl.