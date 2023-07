Česko chce desítky tanků Leopard, pokud se připojí k tendru

Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by vítězem sněmovních voleb bylo hnutí ANO s podporou 35,5 procenta voličů, což by mu zajistilo 87 křesel v dolní parlamentní komoře. Současná vládní koalice, včetně lidovců, by získala celkem 37,5 procenta hlasů. Lidovci by se však kvůli dlouhodobě nízké podpoře dvou procent do Sněmovny nedostali.