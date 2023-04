Česko dostalo od Německa další dva tanky Leopard

Zatím získala česká armáda z Německa tři stroje. Zbývajících 11 bojových tanků by mělo podle serveru dorazit do konce letošního roku. Vyprošťovací vozidlo by pak mělo dorazit jako poslední, do poloviny roku 2024.

Tanky Německo darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětského původu, kterou Česko poslalo na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Stroje, které získá přáslavický 73. tankový prapor, původně využívaly švýcarská a německá armáda.

"Dnes v noci se naše smečka Leopardů rozrostla. Tři šelmy jsou garáži, další budou následovat. Německo plní svůj závazek dle harmonogramu a my posilujeme naši těžkou brigádu," uvedl na twitteru armáda.